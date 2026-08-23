Qui sera le prochain adversaire de Meliqo‘ziyev ? Son manager clarifie la situation

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Qui sera le prochain adversaire de Meliqo‘ziyev ? Son manager clarifie la situation

L'information circulant sur les réseaux sociaux a été démentie : un autre adversaire est envisagé pour le boxeur ouzbek

Le célèbre boxeur ouzbek Bektemir Meliqo‘ziyev a clarifié les rumeurs diffusées sur les réseaux sociaux concernant son prochain combat.

Auparavant, certains canaux avaient affirmé que le boxeur de 29 ans le 31 octobre en Arabie saoudite monterait sur le ring contre le Mexicain Armando Resendis. Cependant, cette information n'a pas été confirmée par Bektemir Meliqo‘ziyev.

1. Le combat contre Resendis n'aura pas lieu

L'insider Jalol Ahmedov a contacté Alik Frolov, le manager de Meliqo‘ziyev, au sujet de ces informations.

Les managers ont

démenti la rumeur..

« J'avais contacté les managers concernant l'information diffusée sur certains canaux selon laquelle le combat entre Bektemir Meliqo‘ziyev et Armando Resendis aurait lieu le 31 octobre en Arabie saoudite. Ils ont démenti cette information et ont déclaré qu'ils travaillaient sur une option avec Jaime Munguía », a rapporté Ahmedov. Ainsi, il n'y a aucune base pour accepter l'information sur le combat Meliqo‘ziyev — Resendiscomme un plan officiel.

2. L'option Jaime Munguía apparaît pour Meliqo‘ziyev Il est à noter que l'équipe du boxeur ouzbek travaille sur un autre adversaire.Ils envisagent l'option

Jaime Munguía

.

Munguía est un boxeur mexicain qui s'est fait un grand nom dans la boxe professionnelle. Si ce combat est organisé, cela pourrait devenir l'un des tests les plus sérieux de la carrière de Meliqo‘ziyev. Pour l'instant, aucune information officielle n'a été donnée sur l'avancement des négociations entre les deux parties ou sur la date exacte du combat. 3. La date du 31 octobre n'est pas non plus confirmée

L'information diffusée sur les réseaux sociaux indiquait non seulement l'adversaire, mais aussi la date et le lieu du combat.

Selon celle-ci :

Information

Rumeur diffusée

État actuel

Adversaire

Armando Resendis

Démenti

Date

31 octobre

Aucune confirmation officielle

Lieu

Arabie saoudite

Aucune confirmation officielle

Adversaire envisagé

Jaime Munguía

Par conséquent, l'information la plus importante sur le prochain combat de Meliqo‘ziyev est que l'option Resendis a été rejetée et qu'ils travaillent sur un combat contre Munguía.

4. Pourquoi l'option Munguía est-elle intéressante ?

Si le combat Meliqo‘ziyev — Munguía est organisé, ce sera un affrontement à forte résonance pour le boxeur ouzbek.

Meliqo‘ziyev se teste contre des adversaires de haut niveau sur le ring professionnel. Un combat potentiel contre Munguía pourrait marquer une nouvelle étape dans sa carrière. Cependant, il faut souligner qu'il ne s'agit pour l'instant que d'uneoption en cours de négociation.

Conclusion

L'information selon laquelle Bektemir Meliqo‘ziyev affronterait Armando Resendis le 31 octobre en Arabie saoudite n'a pas été confirmée.

Selon l'insider Jalol Ahmedov, qui a contacté le manager de Meliqo‘ziyev, Alik Frolov, cette information a été démentie.

À l'heure actuelle, l'équipe du boxeur ouzbek travaille sur l'option d'organiser un combat contre Jaime Munguía. La question principale est désormais : Meliqo‘ziyev rencontrera-t-il Munguía sur le ring ?

Une confirmation officielle est toujours attendue.

Bektemir Meliqo‘ziyevning 31 oktyabr kuni Saudiya Arabistonida Armando Resendisga qarshi jang qilishi haqidagi xabar tasdiqlanmadi.

Meliqo‘ziyevning menejeri Alik Frolov bilan bog‘langan insayder Jalol Ahmedovga ko‘ra, bu ma’lumot inkor etilgan.

Ayni paytda o‘zbek bokschisining jamoasi Xayme Mungiya bilan jang tashkil etish varianti ustida ishlamoqda.

Endi asosiy savol bitta: Meliqo‘ziyev Mungiya bilan ringda uchrashadimi? Bu borada rasmiy tasdiq hali kutilmoqda.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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