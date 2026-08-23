«Bon retour, Enzo !» : Une immense banderole pour Maresca à l'Etihad

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«Bon retour, Enzo !» : Une immense banderole pour Maresca à l'Etihad

Dans le cadre de la 1ère journée de la nouvelle saison de Premier League, le champion en titre Manchester City accueille le club de Bournemouth à domicile. Avant le coup d'envoi, les supporters mancuniens ont réservé un accueil émouvant au nouvel entraîneur de l'équipe, Enzo Maresca.

Une immense banderole à l'effigie du technicien italien est apparue dans les tribunes de l'Etihad Stadium. On pouvait y lire : « Bon retour ! Bienvenue, Enzo » — un message chaleureux.

Des murs familiers : le lien entre Maresca et City

Enzo Maresca n'est pas un inconnu pour le système des « Cityzens » :

  • Succès avec les jeunes : L'entraîneur a précédemment travaillé avec succèsen tant qu'entraîneur de l'équipe de jeunes de Manchester City ;

  • L'école Guardiola : Plus tard, il a rejoint le staff technique principal de Pep Guardiola, contribuant à de nombreuses victoires du club.

Douche froide sur le terrain : les visiteurs mènent à la pause

Malgré l'accueil festif des supporters, les 45 premières minutes n'ont pas été aussi faciles que prévu pour les hôtes :

  • Le but de Tavernier : À la 26e minute, le joueur de Bournemouth Marcus Tavernier a conclu une combinaison rapide et précise pour ouvrir le score ;

  • Résultat à la mi-temps : Les équipes sont rentrées aux vestiaires sur le score de 0-1, à l'avantage surprenant des visiteurs.

Désormais, le Manchester Cityd'Enzo Maresca doit apporter des changements tactiques radicaux en seconde période pour renverser la situation et bien débuter la saison.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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