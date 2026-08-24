Des anciennes stars de Liverpool en Turquie : Fabinho rejoint Trabzonspor

Le club turc de Trabzonspor a officiellement annoncé un nouveau transfert de haut niveau. Le milieu défensif brésilien expérimenté Fabinho a signé un contrat avec le club turc et poursuivra sa carrière en Süper Lig.

Transfert d'Arabie saoudite vers la Turquie en tant qu'agent libre

Auparavant Arabie saouditeFabinho, qui défendait les couleurs du club d'Al-Ittihad, a rejoint Trabzonspor en tant qu'agent libre après l'expiration de son contrat avec l'équipe de Djeddah. La durée exacte du contrat n'a pas encore été divulguée.

Le transfert et les statistiques de Fabinho en chiffres

Indicateurs Détails et informations Joueur Fabinho (Brésil) Nouvelle équipe Trabzonspor (Turquie) Ancien club Al-Ittihad (Arabie saoudite) Statut du transfert Agent libre (Gratuit) Ancien coéquipier Mohamed Salah (actuellement à Trabzonspor) Performance la saison dernière 43 matchs, 3 buts, 4 passes décisives

À nouveau dans la même équipe que Salah

Il est à noter que l'ancien coéquipier de Fabinho à Liverpool, l'attaquant égyptien Mohamed Salah, joue également pour Trabzonspor. Ainsi, les deux stars qui ont remporté des trophées majeurs à Anfield évolueront désormais ensemble dans le championnat turc.

La saison dernière, le milieu de terrain brésilien a disputé un total de 43 matchs toutes compétitions confondues avec le club saoudien, inscrivant 3 buts et délivrant 4 passes décisives.

Selon vous, le duo Fabinho et Mohamed Salah peut-il mener Trabzonspor au titre de champion de la Süper Lig turque ?

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