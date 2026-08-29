Dans une déclaration au média « Politnavigator », l'ancien ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a lancé de sérieux avertissements concernant la saison automne-hiver à venir et la prochaine phase intense de la guerre. L'ancien diplomate a souligné que la pression stratégique principale de la partie russe est concentrée sur la capitale, Kiev.

Kuleba a noté que l'hiver à venir sera la période d'épreuve la plus difficile pour l'Ukraine à tous égards, et que des confrontations intenses sont à prévoir.

« L'objectif est de rendre la vie insupportable à Kiev » : Le risque de mécontentement interne

L'ancien ministre a analysé les menaces pesant sur les infrastructures et les systèmes d'approvisionnement de la capitale :

Drones « Geran » et inquiétude constante : « À Kiev, les alertes aériennes jour et nuit et les frappes par des drones à réaction “Geran” deviendront la norme », déclare Kuleba ;

Conséquences sociales et politiques : « La Russie tente de provoquer des conséquences politiques internes en rendant la vie à Kiev aussi complexe que possible, afin de diriger la colère de la population contre son propre gouvernement ;

Entrepôts et crise d'approvisionnement : Si les entrepôts d'approvisionnement autour de Kiev sont détruits, de graves perturbations dans la livraison de produits et de ressources essentielles commenceront. Je ne veux effrayer personne, mais il faut comprendre la réalité : l'Ukraine aborde l'automne dans des conditions extrêmement complexes. »

La revendication d'un « second front » et le refus de Trump

Kuleba a également exprimé des opinions controversées sur les plans internationaux de la Russie :