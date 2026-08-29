Le plus grand accord pétrolier : Trump annonce un pacte qui bouleverse le marché mondial

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Le plus grand accord pétrolier : Trump annonce un pacte qui bouleverse le marché mondial

Un événement historique qui va radicalement transformer la carte énergétique et géopolitique mondiale a eu lieu. Le président américain Donald Trump a officiellement annoncé la signature du plus grand contrat pétrolier de l'histoire de l'humanité entre Washington et Caracas. Selon l'accord, la partie américaine a pris le contrôle majoritaire de plus de 65 milliards de barils répartis sur 17 gisements stratégiques immenses.

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, a qualifié cet accord de « pas historique » visant à restaurer l'économie nationale. Il est prévu que plus de 100 milliards de dollars d'investissements soient attirés et que plus de 209 milliards de dollars de recettes fiscales soient versés au trésor public.

100 ans de contrôle et un mécanisme de 55 % : quelles sont les conditions de l'accord ?

Selon des sources diplomatiques des agences Associated Press et Reuters, l'accord est mis en œuvre sur la base de conditions sans précédent :

  • Gisements concédés pour 100 ans : Le droit d'exploiter 17 gisements pétroliers est accordé pour une durée de 100 ans à une nouvelle structure créée avec la participation des États-Unis et d'un opérateur privé de premier plan non encore divulgué ;

  • Contrôle majoritaire de 55 % : Ce chiffre n'inclut pas la propriété directe, mais la part américaine dans le capital et le droit d'acheter une certaine partie des matières premières extraites au prix de revient ;

  • Armée et source de réserve stratégique : Le pétrole bon marché obtenu à des conditions préférentielles sera utilisé pour reconstituer la réserve stratégique de pétrole des États-Unis et assurer l'approvisionnement ininterrompu en carburant des forces armées américaines ;

  • Pas d'argent des contribuables : Trump a souligné que le financement du projet sera entièrement couvert par le secteur privé. Le secrétaire d'État Marco Rubio et le chef du Pentagone Pete Hegset ont participé directement aux négociations.

De l'arrestation de Maduro à la nouvelle législation

Ce méga-accord est la suite logique des événements dramatiques survenus le 3 janvier de cette année :

  • Changement de pouvoir : À la suite d'une opération spéciale des forces armées américaines, l'ancien dirigeant Nicolás Maduro et son épouse ont été arrêtés, emmenés aux États-Unis et inculpés officiellement pour narcoterrorisme ;

  • Modification des lois : Delcy Rodríguez, arrivée au pouvoir, a radicalement réformé la législation pétrolière. Elle a ouvert la voie aux entreprises étrangères et privées pour vendre du pétrole de manière indépendante, disposer librement de leurs revenus et créer des coentreprises.

Division historique au sein de l'OPEP : le Venezuela va-t-il quitter l'organisation ?

Selon les informations publiées par Bloomberg, une autre décision politique mondiale est en préparation à Caracas :

  • Départ d'un État fondateur : Le Venezuela, qui a cofondé le cartel de l'OPEP en 1960 avec l'Arabie saoudite, l'Iran, l'Irak et le Koweït, envisage l'option de quitter complètement l'organisation ;

  • Rapport de force sur le marché : Si Caracas quitte le cartel, il deviendra le premier État fondateur de l'histoire de l'OPEP à quitter l'organisation, et la politique des prix sur le marché pétrolier mondial sera radicalement renouvelée.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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