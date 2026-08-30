0 point en 2 journées pour Tottenham : Newcastle conquiert le Tottenham Hotspur Stadium

Un résultat inattendu a été enregistré lors de la 2e journée de Premier League. Tottenham, dirigé par Roberto De Zerbi et auteur de gros investissements lors du mercato estival, s'est incliné 0-2 à domicile face à Newcastle.

Ainsi, les « Magpies » célèbrent leur première victoire de la saison et portent leur total à 4 points, tandis que les « Spurs » n'ont toujours pas engrangé le moindre point après deux journées, chutant dans le bas du classement.

Un destin scellé en 10 minutes : les buts d'Elanga et Wissa

La rencontre a basculé en faveur des visiteurs grâce à une tactique précise et des contre-attaques rapides :

62e minute (0-1) : L'ailier de Newcastle, Anthony Elanga, a profité d'un espace dans la défense londonienne pour ouvrir le score ;

72e minute (0-2) : Dix minutes plus tard, Yoane Wissa a inscrit le deuxième but pour les visiteurs, assurant une victoire convaincante ;

Débuts ratés et le facteur Tonali : Lenouveau buteur de Tottenham, Omar Marmoush, a connu des débuts décevants sans être décisif. Sandro Tonali, au milieu de terrain, a été remplacé à la 75e minute face à son ancienne équipe, Newcastle.

Feuille de match et compositions

Premier League. 2e journée

Tottenham — Newcastle — 0-2

29 août, Londres, Tottenham Hotspur Stadium

Buts : Elanga 62 (0-1), Wissa 72 (0-2).

Avertissements : van de Ven 3, Nico 13, Botman 79.