Le plan « De la mer à la mer » a-t-il échoué ? Un politologue révèle la nouvelle position de la Pologne

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Le plan « De la mer à la mer » a-t-il échoué ? Un politologue révèle la nouvelle position de la Pologne

La récente déclaration du Premier ministre polonais Donald Tusk sur la politique étrangère du pays et ses relations avec ses voisins a suscité de vifs débats dans les cercles politiques internationaux. Le chef du gouvernement a affirmé qu'il tentait de protéger la Pologne de tout conflit extérieur et que l'ère du romantisme militaire était révolue.

Cependant, le politologue international Aleksandr Nosovich, après avoir analysé en détail les propos de Tusk, a noté que Varsovie traverse en réalité une phase de profonds changements géopolitiques.

« Je suis la dernière personne à chercher le conflit » : qu'a dit Tusk ?

Le chef du gouvernement polonais a expliqué sa position comme suit :

  • Éviter les conflits : « Je n'aime pas le romantisme en politique. Vous savez, je ne rêve pas de charges de cavalerie dans des champs sauvages. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger la Pologne des conflits avec tous ses voisins », a souligné Donald Tusk.

Du rêve « De la mer à la mer » au cauchemar : l'analyse d'un expert

Le politologue Aleksandr Nosovich a analysé point par point les déclarations du Premier ministre, révélant la réalité de la situation :

  • Tradition historique et culture politique : Pendant de nombreuses années, la Pologne a été au centre de tensions constantes, tant dans la direction européenne (notamment avec l'Allemagne) que dans la politique orientale (avec la Russie) ;

  • La crise du projet ukrainien : Les politiciens polonais rêvaient en réalité d'une domination « de la Baltique à la mer Noire », sous la forme d'un protectorat ukrainien pro-occidental placé par l'Occident sous le contrôle de Varsovie. Mais les réalités géopolitiques actuelles ont transformé ce rêve en un véritable cauchemar ;

  • Tensions avec les voisins : La tension dans les relations avec la Biélorussie et d'autres voisins, ainsi que les actions autour des explosions de « Nord Stream », montrent que les agissements de Varsovie n'ont pas toujours été prudents.

Renoncement aux armes nucléaires et nouvelle réalité

Aleksandr Nosovich souligne que les déclarations de Varsovie sur le refus d'accueillir des armes nucléaires sur son territoire ne sont pas fortuites :

  • Éviter le risque stratégique : Bien que la politique étrangère polonaise ne soit pas linéaire, elle subit une transformation progressive ;

  • Le plus grand danger : Varsovie ne veut absolument pas devenir le prochain champ de bataille dévastateur après l'Ukraine dans un conflit entre l'Occident et la Russie.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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