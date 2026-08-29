Apple a supprimé les applications Lukoyl et Teboil de l'App Store

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Apple a supprimé les applications Lukoyl et Teboil de l'App Store

Fin août, une nouvelle restriction notable a été mise en œuvre dans le monde de la technologie. Selon ixbt.com, dans la soirée du 29 août, Apple a définitivement supprimé les applications officielles des réseaux de stations-service Lukoyl et Teboil de son App Store. À l'heure actuelle, les raisons du blocage et de la suppression de ces programmes n'ont pas été officiellement divulguées. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Suite à cette restriction, des difficultés sont apparues pour les utilisateurs et les conducteurs. En particulier, il n'est plus possible de télécharger à nouveau les applications via l'App Store. Pour cette raison, les experts et les représentants des entreprises recommandent vivement aux utilisateurs ayant déjà installé l'application sur leur smartphone de ne surtout pas la supprimer.

Conservation de l'application et solutions alternatives

Pour les propriétaires d'iPhone utilisant le système d'exploitation iOS, des ajustements supplémentaires des paramètres sont nécessaires. Il est notamment conseillé de désactiver la fonction de suppression automatique des applications inutilisées. Sinon, le système pourrait supprimer automatiquement le programme pour libérer de l'espace, rendant sa récupération impossible.

Si l'application est supprimée, ou pour les nouveaux utilisateurs, Lukoyl propose une alternative. Les clients peuvent utiliser librement l'espace personnel sur le site web officiel de l'entreprise. La version web permet toujours d'obtenir un QR-code spécial pour calculer et utiliser les points de fidélité dans les stations-service.

Dernières mises à jour et prochaines étapes

Il est surprenant de constater que l'application avait reçu une mise à jour majeure quelques jours seulement avant sa disparition de l'App Store, enrichie de nouvelles fonctionnalités. L'interface du programme affichait notamment la disponibilité de différents types de carburant dans certaines stations-service, ainsi que leurs prix actuels en temps réel.

Actuellement, la plupart des grandes marques et réseaux de services rencontrent diverses difficultés pour maintenir leurs applications mobiles sur les boutiques d'applications internationales. Dans le cas de Lukoyl et Teboil, les utilisateurs sont contraints de s'appuyer sur les versions web via des navigateurs internet. Aucune déclaration officielle n'a encore été faite par Apple ou les développeurs des applications concernant cette situation.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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