Les membres de l'équipe nationale d'Ouzbékistan poursuivent leur parcours réussi lors du prestigieux tournoi international de judo « Grand Chelem » (Grand Slam), organisé dans la ville suisse de Lausanne. Lors des combats du deuxième jour, notre compatriote engagé dans la catégorie des -81 kg Arslonbek Tojiyev a livré des duels acharnés pour monter sur la deuxième marche du podium.

L'athlète ouzbek a enregistré des victoires éclatantes contre les judokas les plus expérimentés et les mieux classés au monde, des qualifications jusqu'en demi-finale.

5 grandes victoires et un affrontement décisif en finale

Arslonbek Tojiyev a parcouru un chemin extrêmement complexe et exigeant jusqu'à la phase finale :

Adversaires vaincus : Notre compatriote a remporté des victoires convaincantes face à des judokas de haut niveau venus d'Allemagne, de Turquie, de Finlande, d'Ukraine et du Brésil, s'attirant les applaudissements des fans ;

Duel entre coéquipiers en finale : Lors du combat décisif pour la médaille d'or, Tojiyev a affrontéson coéquipier du club « Jenys » du Kazakhstan, le talentueux athlète kazakh Abylaikhan Zhubanazar, et a finalement concédé la victoire, s'adjugeant la médaille d'argent.

700 points précieux pour le classement vers Paris

Ce résultat représente pour Arslonbek Tojiyev non seulement un trophée prestigieux, mais aussi une étape importante pour renforcer sa position sur la scène internationale :