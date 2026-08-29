Merz accuse la Russie de l'attaque de drone à Leipzig et prépare des sanctions massives

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Merz accuse la Russie de l'attaque de drone à Leipzig et prépare des sanctions massives

Les relations diplomatiques entre l'Allemagne et la Russie atteignent un point de tension critique. Selon les prestigieux Politico et Welt am Sonntag , citant trois hauts responsables gouvernementaux, le chancelier allemand Friedrich Merz s'apprête à accuser officiellement Moscou de la tentative d'attaque par drone contre l'aéroport de Leipzig et à annoncer de nouvelles mesures restrictives « à grande échelle » contre la Russie.

Le nouveau plan de Berlin prévoit l'imposition de sanctions nationales directes contre les structures russes, parallèlement aux restrictions générales de l'Union européenne.

« Expulser des diplomates ne suffit plus » : les mesures attendues de Berlin

Les sources indiquent que le gouvernement allemand ne souhaite pas se limiter cette fois aux réponses diplomatiques traditionnelles :

  • La nécessité de mesures strictes : Selon l'un des responsables, l'expulsion de certains diplomates ou la fermeture de la « Maison russe » à Berlin ne suffisent plus. L'Allemagne envisage plutôt de renforcer au maximum les sanctions financières ou d'élargir davantage les livraisons d'armes à Kiev ;

  • Calendrier de l'annonce : Merz pourrait faire cette déclaration ferme au début de la semaine prochaine, avant ou pendant la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE en Irlande, mardi ;

  • La position ferme du chancelier : Auparavant, Merz avait souligné que cet incident entraînerait de graves conséquences : « L'attaque de drone à Leipzig montre que nous sommes confrontés à des dangers très réels... Ils en répondront », avait-il déclaré.

Facteur politique intérieur : élections importantes en Saxe-Anhalt et à Berlin

Le moment de l'annonce du chancelier est étroitement lié aux processus politiques complexes au sein du pays :

  • Pression des élections régionales : Dimanche prochain auront lieu des élections parlementaires importantes en Saxe-Anhalt, et deux semaines plus tard dans le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et à Berlin ;

  • Le classement de l'« Alternative pour l'Allemagne » : Selon les sondages, le parti « Alternative pour l'Allemagne » (AfD), favorable à un apaisement des relations avec la Russie, est en tête dans les régions de l'Est. Cette situation rend les mesures de politique étrangère du gouvernement particulièrement sensibles.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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