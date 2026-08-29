Les relations diplomatiques entre l'Allemagne et la Russie atteignent un point de tension critique. Selon les prestigieux Politico et Welt am Sonntag , citant trois hauts responsables gouvernementaux, le chancelier allemand Friedrich Merz s'apprête à accuser officiellement Moscou de la tentative d'attaque par drone contre l'aéroport de Leipzig et à annoncer de nouvelles mesures restrictives « à grande échelle » contre la Russie.

Le nouveau plan de Berlin prévoit l'imposition de sanctions nationales directes contre les structures russes, parallèlement aux restrictions générales de l'Union européenne.

« Expulser des diplomates ne suffit plus » : les mesures attendues de Berlin

Les sources indiquent que le gouvernement allemand ne souhaite pas se limiter cette fois aux réponses diplomatiques traditionnelles :

La nécessité de mesures strictes : Selon l'un des responsables, l'expulsion de certains diplomates ou la fermeture de la « Maison russe » à Berlin ne suffisent plus. L'Allemagne envisage plutôt de renforcer au maximum les sanctions financières ou d'élargir davantage les livraisons d'armes à Kiev ;

Calendrier de l'annonce : Merz pourrait faire cette déclaration ferme au début de la semaine prochaine, avant ou pendant la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE en Irlande, mardi ;

La position ferme du chancelier : Auparavant, Merz avait souligné que cet incident entraînerait de graves conséquences : « L'attaque de drone à Leipzig montre que nous sommes confrontés à des dangers très réels... Ils en répondront », avait-il déclaré.

Facteur politique intérieur : élections importantes en Saxe-Anhalt et à Berlin

Le moment de l'annonce du chancelier est étroitement lié aux processus politiques complexes au sein du pays :