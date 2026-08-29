Accueilli par la ville chinoise de Shanghai, l'UFC Fight Night 286 est resté dans les mémoires non seulement pour ses combats intenses et sans compromis, mais aussi pour les importantes primes financières offertes aux participants. La première organisation mondiale a distribué un total de quatre bonus principaux de 100 000 dollars à l'issue de cet événement, ainsi que des récompenses supplémentaires pour plusieurs athlètes ayant gagné avant la limite.

En particulier, Song Yadong, qui a fait tomber un favori invaincu lors du combat principal de la soirée, ainsi que d'autres combattants ayant fait preuve d'une grande agressivité, sont devenus les héros de la soirée.

Les principaux héros et nominations à 100 000 dollars

La direction de l'UFC a récompensé les combattants les plus brillants avec des chèques spéciaux de 100 000 dollars :

« Performance de la soirée » — Song Yadong : La star chinoise de 28 ans Umar Nurmagomedovbien qu'ayant perdu le premier round selon les trois juges lors de son affrontement contre, a déséquilibré son adversaire avec un contre au deuxième round avant de le mettre KO au sol, remportant ainsi un bonus de 100 000 dollars ;

« Performance de la soirée » — Bilol Hasan : L'athlète indonésien, qui faisait ses débuts dans la ligue, a brillamment mis KO Nilson Rojas au deuxième round, empochant une prime de 100 000 dollars ;

« Combat de la soirée » — Liu Ce et Levi Rodriguez Jr. : Ce duel acharné, qui s'est terminé par un KO spectaculaire de Liu Ce à 4 minutes et 26 secondes du premier round, a été désigné combat de la soirée. Le perdant, Levi Rodriguez Jr., a également reçu une prime de 100 000 dollars, tout comme Liu Ce.

Primes supplémentaires de 25 000 dollars et pénalités de poids

La promotion n'a pas oublié les autres athlètes ayant gagné avant la limite, mais certains combattants ont été victimes de règles strictes :