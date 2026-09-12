Flick dévoile les objectifs majeurs du FC Barcelone cette saison : la série va-t-elle continuer ?

Le FC Barcelone continue d'éblouir ses supporters avec un football offensif brillant et des résultats prolifiques. Lors de sa dernière conférence de presse, l'entraîneur Hansi-Dieter Flick a révélé les objectifs stratégiques de l'équipe. Tout en reconnaissant que remporter la Ligue des Champions est le rêve ultime de chaque Catalan, le technicien allemand a souligné avec fermeté qu'un troisième titre consécutif en Liga est une mission tout aussi historique et cruciale. Le début tonitruant en Ligue des Champions avec une victoire 5-1 et le sans-faute en championnat espagnol montrent clairement que les hommes de Flick visent le « triplé » sur tous les fronts. Quelle est la formule gagnante de Flick, quel est l'atout principal des Blaugranas dans la course au titre, et quel test représentera le déplacement contre Levante le 13 septembre ?

« La LDC est notre rêve, mais la Liga est tout aussi importante ! » : Les confidences de Flick en conférence de presse

Face à la presse, Hansi-Dieter Flick a expliqué l'état d'esprit et les objectifs au sein du groupe :

« Tout le monde veut la LDC » : « Tout le monde veut gagner la Ligue des Champions, c'est notre rêve. Mais remporter un troisième titre consécutif est tout aussi important », a déclaré l'entraîneur.

Un troisième titre historique : Maintenir la domination en Espagne et renforcer l'hégémonie est l'indicateur principal de la stabilité interne du Barça.

« La stratégie pas à pas » : Flick a appelé ses joueurs à ne pas céder à l'euphorie : « Ce serait un résultat fantastique. Il reste encore beaucoup de matchs. Nous avançons pas à pas », a-t-il insisté pour garder la tête froide.

Le 5-1 tonitruant en LDC et le leadership absolu en Liga

Le début de saison duFC Barcelone impressionne même les experts les plus exigeants :

Le carton contre Feyenoord : Lors du premier match de Ligue des Champions, les Catalans ont écrasé le géant néerlandais Feyenoord 5-1 à domicile, signant une victoire retentissante.

12 points sur 12 en Liga : En championnat, l'équipe de Flick totalise quatre victoires en quatre matchs, occupant seule la tête du classement.

Une machine offensive : L'équipe ne se contente pas de gagner ; elle crée de nombreuses occasions, illustrant parfaitement la philosophie allemande de Flick basée sur un pressing haut et des attaques rapides.

Le déplacement du 13 septembre : le test Levante sera-t-il réussi ?

Le prochain examen sérieux pour les Catalans aura lieu à l'extérieur :

Le duel contre Levante : Les joueurs de Hansi-Dieter Flick se déplaceront sur le terrain de Levante le 13 septembre.

Rotation et gestion des forces : L'enchaînement des matchs de Ligue des Champions et le calendrier chargé exigent une gestion intelligente de l'effectif par le staff technique.

L'objectif est les 3 points : Ne pas perdre de points à l'extérieur est crucial pour maintenir l'écart avec les concurrents.

Depuis son arrivée, Hansi-Dieter Flick a insufflé une nouvelle énergie et une discipline rigoureuse au FC Barcelone. Si les Catalans maintiennent cette intensité, ils pourraient non seulement décrocher un troisième titre consécutif en Liga, mais aussi conquérir le trône de la Ligue des Champions.

Selon vous, ce FC Barcelone de Hansi-Dieter Flick peut-il remporter à la fois la Liga et la Ligue des Champions cette saison ? L'effectif a-t-il la condition physique nécessaire pour lutter sur tous les tableaux ? Partagez vos avis en commentaires et diffusez cette analyse aux fans du Barça !