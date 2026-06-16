Le virus Ebola pourrait atteindre l'Europe et l'Asie en 30 jours

Selon les résultats d'une étude menée par des scientifiques japonais, des personnes infectées par le virus Ebola en Afrique pourraient atteindre les grands aéroports d'Europe et d'Asie en 30 jours.

C'est ce qu'a rapporté le journal Izvestia.

L'étude est basée sur l'analyse des vols aériens pouvant être effectués depuis la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Les scientifiques soulignent que les porteurs du virus pourraient pénétrer dans les centres de transport internationaux via des itinéraires potentiels.

Selon les calculs, les risques les plus élevés concernent la Belgique (92 %), la France (91 %), les Émirats arabes unis (88 %) et la Turquie (86 %).

Dans le cadre de l'étude, des données sur 11 264 aéroports, 569 741 liaisons aériennes et 330 millions de passagers ont été analysées. Les experts soulignent que de tels modèles sont d'une importance cruciale pour prédire la propagation du virus.

Parallèlement, les scientifiques notent que l'entrée d'un porteur du virus dans un pays ne signifie pas nécessairement sa propagation massive.

Selon les experts, si les facteurs principaux ne changent pas, ces prévisions resteront pertinentes pour la période à venir.