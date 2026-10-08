Dana White fait une déclaration sensationnelle sur la valeur actuelle de l'UFC

·10·Sport
Dana White fait une déclaration sensationnelle sur la valeur actuelle de l'UFC

Dana White, patron de l'UFC (Ultimate Fighting Championship), la plus grande organisation d'arts martiaux mixtes au monde, a fait une déclaration audacieuse sur la valeur marchande actuelle de l'entreprise. Selon le président de l'organisation, compte tenu des récents contrats de diffusion majeurs et des tendances du marché mondial du sport, la marque UFC pourrait être évaluée à 50 milliards de dollars.

The Diary Lors de son passage dans l'émission, White a comparé ce chiffre aux ventes des clubs les plus précieux de l'industrie du sport.

« Nous l'avons acheté pour 2 millions de dollars » : Le phénomène du succès

Dana White a rappelé les premières années de sa gestion de la promotion, soulignant la croissance immense réalisée en peu de temps :

  • L'époque du scepticisme : « Quand j'ai commencé dans ce business, très peu de gens y croyaient. Beaucoup pensaient que ce secteur n'avait aucun avenir », se souvient le dirigeant de l'organisation ;

  • Un investissement de 2 millions de dollars : En 2001, l'organisation, alors au bord de la faillite, a été rachetée pour seulement 2 millions de dollars et est devenue aujourd'hui l'un des projets sportifs les plus rentables de la planète ;

  • Comparaison avec les Lakers : « Si les Los Angeles Lakers, club légendaire de la NBA, ont été vendus pour 12,5 milliards de dollars, l'UFC vaut aujourd'hui au moins 50 milliards de dollars », a noté White.

Contrat record avec Paramount

Le contrat média récemment signé a été un moteur essentiel de l'augmentation spectaculaire de la valeur financière de la promotion :

  • Un accord de 7,7 milliards de dollars : Un contrat de partenariat exclusif de 7 ans a été signé entre l'UFC et Paramount, l'un des plus grands holdings médiatiques mondiaux ;

  • Contrôle des diffusions médiatiques : Cet accord inclut les droits de diffusion en direct des combats et la distribution mondiale de contenu numérique ;

  • Nouveau record sur le marché du sport : Générant plus d'un milliard de dollars par an, cet accord historique prouve que la portée de l'audience et l'attractivité commerciale de la marque UFC ont atteint un nouveau palier.

En un peu plus de 20 ans, l'UFC, passé de petits tournois à un géant mondial des médias, est devenu l'un des actifs les plus précieux et influents non seulement dans l'industrie du combat, mais dans tout le sport professionnel mondial.

UFCDana WhiteParamountContrat de 77 milliardsMMA
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Dana White dézingue Eddie Hearn : le combat Fury-Joshua au bord de l'annulationDana White dézingue Eddie Hearn : le combat Fury-Joshua au bord de l'annulation27 septembre 23:10«Qu'ils me donnent n'importe qui du Top 10» : Usman Nurmagomedov défie l'élite de l'UFC«Qu'ils me donnent n'importe qui du Top 10» : Usman Nurmagomedov défie l'élite de l'UFC24 septembre 06:19Ilia Topuria lance de graves accusations contre Gaethje — Quelle a été la réponse de Justin ?Ilia Topuria lance de graves accusations contre Gaethje — Quelle a été la réponse de Justin ?19 septembre 11:36De l'Octogone à la Maison Blanche ! Une légende de l'UFC se présente à la présidence des États-UnisDe l'Octogone à la Maison Blanche ! Une légende de l'UFC se présente à la présidence des États-Unis26 juin 15:05Francis Ngannou répond fermement à Dana White qui l'a qualifié de « mauvaise personne »Francis Ngannou répond fermement à Dana White qui l'a qualifié de « mauvaise personne »14 septembre 07:10Topuria de retour : revanche contre Gaethje ou super-combat contre Pimblett ?Topuria de retour : revanche contre Gaethje ou super-combat contre Pimblett ?11 septembre 14:44
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?