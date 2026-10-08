Dana White fait une déclaration sensationnelle sur la valeur actuelle de l'UFC

Dana White, patron de l'UFC (Ultimate Fighting Championship), la plus grande organisation d'arts martiaux mixtes au monde, a fait une déclaration audacieuse sur la valeur marchande actuelle de l'entreprise. Selon le président de l'organisation, compte tenu des récents contrats de diffusion majeurs et des tendances du marché mondial du sport, la marque UFC pourrait être évaluée à 50 milliards de dollars.

The Diary Lors de son passage dans l'émission, White a comparé ce chiffre aux ventes des clubs les plus précieux de l'industrie du sport.

« Nous l'avons acheté pour 2 millions de dollars » : Le phénomène du succès

Dana White a rappelé les premières années de sa gestion de la promotion, soulignant la croissance immense réalisée en peu de temps :

L'époque du scepticisme : « Quand j'ai commencé dans ce business, très peu de gens y croyaient. Beaucoup pensaient que ce secteur n'avait aucun avenir », se souvient le dirigeant de l'organisation ;

Un investissement de 2 millions de dollars : En 2001, l'organisation, alors au bord de la faillite, a été rachetée pour seulement 2 millions de dollars et est devenue aujourd'hui l'un des projets sportifs les plus rentables de la planète ;

Comparaison avec les Lakers : « Si les Los Angeles Lakers, club légendaire de la NBA, ont été vendus pour 12,5 milliards de dollars, l'UFC vaut aujourd'hui au moins 50 milliards de dollars », a noté White.

Contrat record avec Paramount

Le contrat média récemment signé a été un moteur essentiel de l'augmentation spectaculaire de la valeur financière de la promotion :

Un accord de 7,7 milliards de dollars : Un contrat de partenariat exclusif de 7 ans a été signé entre l'UFC et Paramount, l'un des plus grands holdings médiatiques mondiaux ;

Contrôle des diffusions médiatiques : Cet accord inclut les droits de diffusion en direct des combats et la distribution mondiale de contenu numérique ;

Nouveau record sur le marché du sport : Générant plus d'un milliard de dollars par an, cet accord historique prouve que la portée de l'audience et l'attractivité commerciale de la marque UFC ont atteint un nouveau palier.

En un peu plus de 20 ans, l'UFC, passé de petits tournois à un géant mondial des médias, est devenu l'un des actifs les plus précieux et influents non seulement dans l'industrie du combat, mais dans tout le sport professionnel mondial.