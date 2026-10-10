Elon Musk va-t-il racheter Everton ? Une proposition lui a été faite

Le milliardaire américain Elon Musk en Premier League anglaise a été invité à racheter le club de football d'Everton. Cette proposition a été formulée par l'ancien défenseur du club, Michael Ball. C'est ce qu'a rapporté le média TEAMtalk.

Le 9 octobre, Michael Ball s'est adressé à Elon Musk sur le réseau social X pour l'appeler à acquérir Everton. Il a suggéré au milliardaire de rivaliser avec Jeff Bezos, qui a investi dans Liverpool.

Cet appel intervient après que les propriétaires actuels d'Everton, The Friedkin Group, ont annoncé explorer des opportunités pour attirer de nouveaux investisseurs, y compris la possibilité de vendre une participation majoritaire. La société a acquis le club en décembre 2024. Actuellement, la banque d'investissement Moelis & Company agit en tant que conseillère dans le processus de transaction potentiel.

Il convient de noter qu'en août 2026, il a été rapporté qu'un consortium d'investisseurs, incluant Jeff Bezos, avait acquis une participation de 38 % dans le club de Liverpool. Ainsi, Michael Ball incite Musk à rejoindre la compétition avec l'autre grand club de la ville en investissant dans Everton.

Cependant, il n'y a pour l'instant aucune information officielle indiquant qu'Elon Musk a l'intention d'acheter Everton ou qu'il mène des négociations avec la direction du club. Par conséquent, cette nouvelle doit être considérée comme une suggestion publique de l'ancien joueur plutôt que comme une transaction potentielle.