Après l'intérêt des géants de la Premier League, Giuliano Simeone a pris une décision sur son avenir

Les géants de la Premier League manifestent un intérêt sérieux pour le milieu offensif de l'Atlético de Madrid, Giuliano Simeone. Cependant, selon l'insider et journaliste renommé, Ekrem Konur, le talent argentin de 23 ans n'a pas l'intention de quitter le géant madrilène malgré les appels venus d'Angleterre.

Giuliano, fils cadet de l'entraîneur Diego Simeone, se concentre actuellement uniquement sur sa progression chez les « Colchoneros » et sur la consolidation de sa place dans le onze de départ.

Dans le viseur des géants de la Premier League : qui sont les prétendants ?

Les performances éclatantes de Giuliano Simeone en Liga ont attiré l'attention des meilleurs clubs européens :

La course des géants anglais : Trois clubs renommés s'intéressent sérieusement à ses services — Manchester United, Manchester Cityet Tottenham, club londonien, suivent de près la situation ;

Valeur marchande et accord à long terme : La valeur marchande actuelle du joueur est estimée à 40 millions d'euros. Son contrat actuel avec l'Atlético court jusqu'à l'été 2030 .

Clause libératoire incroyable : un obstacle à 500 millions d'euros

La direction de l'Atlético a inclus une clause stricte dans le contrat pour empêcher le départ de son joueur formé au club :

Clause libératoire record : Selon l'accord actuel de Simeone, toute équipe souhaitant l'acheter sans l'accord de l'entraîneur et du club doit payer une clause de 500 millions d'euros ;

La loyauté du joueur : Malgré des offres financières avantageuses, Giuliano considère que continuer à défendre les couleurs madrilènes sous la direction de son père est la priorité de sa carrière.

Statistiques de la saison : Un début prolifique

Giuliano Simeone affiche une grande efficacité cette saison dans le championnat d'Espagne :

4 actions décisives en 8 matchs : Lors de la nouvelle saison de Liga, il a disputé 8 rencontres et a réussi à inscrire 2 buts et 2 passes décisives à son actif ;

Polyvalence offensive : Il devient une figure clé de l'attaque de son équipe, non seulement par ses courses rapides sur l'aile, mais aussi par son acharnement au pressing.

En montrant son intention de garder l'un de ses leaders sur le long terme, le club madrilène a envoyé un signal clair aux clubs de Premier League : Giuliano Simeone n'est pas à vendre.