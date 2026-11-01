Enzo Maresca explique la défaite contre Brighton et les erreurs défensives

Après la défaite 0-1 à domicile contre Brighton lors de la 9e journée de Premier League, Manchester Cityl'entraîneur principal Enzo Maresca a participé à la conférence de presse d'après-match. S'exprimant pour le média prestigieux Sky Sports le technicien italien a analysé ouvertement les raisons du deuxième échec consécutif de l'équipe, les erreurs grossières en défense et le manque de réalisme devant le but.

Bien que les joueurs de Maresca aient dominé le jeu, leur incapacité à concrétiser les occasions et une erreur individuelle en défense ont conduit à la perte de points.

« Nous méritions au moins un point » : l'analyse de Maresca

L'entraîneur a commenté la lutte sur le terrain et les occasions manquées :

« Aujourd'hui, nous avons créé suffisamment d'occasions pour obtenir au moins un point, mais nous n'avons pas réussi à marquer. Au vu de notre performance, nous méritions au moins ce point. Dans le football, des erreurs inattendues arrivent parfois. Malheureusement, nos joueurs commettent ce genre d'erreurs en ce moment. Nous devons maintenant analyser la situation avec calme et comprendre en profondeur ce que nous pouvons améliorer. »

« Des buts évitables et aller de l'avant »

Le coach de City a exprimé un avis critique sur les buts encaissés :

Lacunes défensives : « Nous encaissons des buts très simples, que l'on pourrait facilement éviter. Cela exige une meilleure concentration en défense » ;

État d'esprit et conclusion : « Bien sûr, nous sommes tous très mécontents du résultat final. Personne n'est heureux après une défaite. Cependant, nous savions qu'il était impossible de gagner tous les matchs de la saison. Chaque club traverse de telles périodes difficiles. La tâche principale est maintenant d'en tirer les bonnes leçons et d'avancer le plus vite possible. »

Situation au classement

Malgré les points perdus lors des deux derniers matchs, Manchester Cityoccupe actuellement :