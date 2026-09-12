Enzo Maresca s'exprime avant le choc à Old Trafford

·78·Sport
Enzo Maresca s'exprime avant le choc à Old Trafford

La tension monte à l'approche de l'un des affrontements les plus intenses, historiques et suivis du football mondial : le derby de Manchester. Avant ce super match comptant pour la 4e journée de Premier League, l'entraîneur de Manchester CityEnzo Maresca a partagé ses réflexions, soulignant l'importance stratégique de la rencontre à venir. Dans une interview accordée à BBC Sport, le technicien italien a insisté sur le fait que son équipe doit se concentrer sur son propre jeu pour obtenir un résultat crucial. Les « Citizens », qui ont entamé la nouvelle saison en tant que leaders incontestés, se déplaceront sur la pelouse de leur rival historique, actuellement 11e au classement :Manchester United». Comment Maresca compte-t-il gérer la pression à Old Trafford, quel impact le début de saison difficile des « Red Devils » aura-t-il sur le résultat du derby, et quel genre de choc attend les rues de Manchester ce soir du 13 septembre ?

« Je ne doute pas de la préparation de l'adversaire » : les mots de Maresca à BBC Sport

L'entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, a défini les objectifs de l'équipe avant ce choc crucial :

  • « Le derby est un match très important » : « C'est un match très important pour les deux équipes. Nous devons montrer notre football et obtenir le résultat », a souligné l'entraîneur ;

  • Respect et vigilance envers l'adversaire : Malgré la situation au classement, il est conscient queManchester United» abordera ce match avec une intensité particulière : « Je ne doute pas que notre adversaire sera prêt pour le derby », a-t-il déclaré, soulignant qu'il ne faut pas sous-estimer la force de l'adversaire ;

  • La formule de la victoire : Maresca a fait savoir que son équipe tenterait de prendre le contrôle total du jeu sur le terrain adverse, sans déroger à son style tactique.

Un écart marqué au classement : le choc entre le 1er et le 11e

La situation après les trois premières journées est bien différente pour les deux clubs de Manchester :

  • « City » — leader incontesté : Manchester City a réalisé un début de championnat solide lors des trois premières journées et occupe la première place du classement ;

  • « MU » — en crise et à la 11e place : Manchester United, qui a connu un début de saison irrégulier, occupe la 11e place après trois journées, ce qui a doublé la pression sur l'équipe ;

  • Le classement ne compte pas dans un derby : Les experts du football notent que dans les derbies, la position au classement et les points n'ont jamais d'importance décisive — chaque joueur foulant la pelouse d'Old Trafford se battra uniquement pour l'honneur.

13 septembre, Old Trafford : Le choc terrifiant débutera à 20h30

Le spectacle footballistique le plus attendu de la semaine approche :

  • Lieu et heure : Le match de la 4e journée de Premier League entre Manchester United et Manchester City aura lieu le dimanche 13 septembre au stade d'Old Trafford ;

  • À 20h30 heure de Tachkent : Pour des millions de fans de football, ce derby débutera exactement à 20h30 heure de Tachkent ;

  • La pression sur le terrain : Alors que Manchester City vise la victoire pour consolider sa place de leader, Manchester United est déterminé à gagner devant ses fans pour mettre fin à sa période de crise.

À qui appartiendra la ville : aux Bleus ou aux Rouges ? Les joueurs d'Enzo Maresca pourront-ils prouver leur statut de favoris sur le terrain ou les fans des « Red Devils » feront-ils la fête ? Toutes les réponses seront données lors des 90 minutes intenses de dimanche soir.

Selon vous, quel club remportera le derby de Manchester à Old Trafford ? Manchester City, qui consolide sa place de leader, ou Manchester United, avide de revanche devant ses supporters ? Laissez vos pronostics dans les commentaires et partagez l'analyse de ce match inestimable de Premier League avec tous les passionnés de football !

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Lisandro Martínez s'exprime avant le derby contre Erling HaalandLisandro Martínez s'exprime avant le derby contre Erling HaalandAujourd'hui, 00:19Lugano annonce son onze de départ contre le géant suisse Young BoysLugano annonce son onze de départ contre le géant suisse Young BoysHier, 21:13Surprises lors de la 4e journée de Premier League : nuls à Anfield et Stamford BridgeSurprises lors de la 4e journée de Premier League : nuls à Anfield et Stamford BridgeHier, 21:09Résultats sensationnels lors de la 3e journée de Bundesliga : changement de leader !Résultats sensationnels lors de la 3e journée de Bundesliga : changement de leader !Hier, 20:51Conor Benn choque tout le monde avant son super-combat contre Ryan GarciaConor Benn choque tout le monde avant son super-combat contre Ryan GarciaHier, 20:36«Course au million de dollars !» : Javokhir Sindarov affronte Magnus Carlsen«Course au million de dollars !» : Javokhir Sindarov affronte Magnus CarlsenHier, 19:30
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
«Donnez-moi un adversaire plus fort !» : Michael Page après son combat contre Nursulton Ruziboev
«Donnez-moi un adversaire plus fort !» : Michael Page après son combat contre Nursulton Ruziboev
Un récital dans un nouveau rôle : Behruz Karimov impressionne avec Lugano
Un récital dans un nouveau rôle : Behruz Karimov impressionne avec Lugano
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note pour Abduqodir Husanov lors du match de Manchester City contre Porto ?
Quelle note pour Abduqodir Husanov lors du match de Manchester City contre Porto ?