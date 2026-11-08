L'Olympiade du Président est terminée : Tachkent grand vainqueur, Samarcande et Khorezm sur le podium

Organisée dans notre pays pour les disciplines olympiques et paralympiques, la prestigieuse Olympiade du Président a pris fin. Après des compétitions acharnées réunissant des athlètes venus des 14 régions de la République, le tableau final des médailles a été officiellement publié.

Au classement général, les représentants de la capitale ont décroché le plus grand nombre de médailles d'or pour s'emparer de la 1ère place, tandis que les athlètes des régions de Samarcande et de Khorezm sont montés sur le podium.

Le trio de tête et la compétition

Ville de Tachkent — leader incontesté : Les athlètes de la capitale ont totalisé 78 médailles (33 en or, 22 en argent et 23 en bronze), dominant ainsi le classement ;

Région de Samarcande — 2ème place : Avec seulement une médaille d'écart au total (un total de 77 médailles : 25 en or, 21 en argent et 31 en bronze), les athlètes de Samarcande deviennent vice-champions ;

Région de Khorezm — 3ème place : Les athlètes de Khorezm ont décroché la médaille de bronze avec 24 médailles d'or, 18 en argent et 27 en bronze (soit un total de 69 médailles ) ;

Le top 5 : La région de Tachkent (20 en or, 70 au total) occupe la 4ème place, et la région de Kachkadaria (18 en or, 70 au total) la 5ème.

Tableau complet des médailles des 14 régions