L'Olympiade du Président est terminée : Tachkent grand vainqueur, Samarcande et Khorezm sur le podium

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L'Olympiade du Président est terminée : Tachkent grand vainqueur, Samarcande et Khorezm sur le podium

Organisée dans notre pays pour les disciplines olympiques et paralympiques, la prestigieuse Olympiade du Président a pris fin. Après des compétitions acharnées réunissant des athlètes venus des 14 régions de la République, le tableau final des médailles a été officiellement publié.

Au classement général, les représentants de la capitale ont décroché le plus grand nombre de médailles d'or pour s'emparer de la 1ère place, tandis que les athlètes des régions de Samarcande et de Khorezm sont montés sur le podium.

Le trio de tête et la compétition

  • Ville de Tachkent — leader incontesté : Les athlètes de la capitale ont totalisé 78 médailles (33 en or, 22 en argent et 23 en bronze), dominant ainsi le classement ;

  • Région de Samarcande — 2ème place : Avec seulement une médaille d'écart au total (un total de 77 médailles : 25 en or, 21 en argent et 31 en bronze), les athlètes de Samarcande deviennent vice-champions ;

  • Région de Khorezm — 3ème place : Les athlètes de Khorezm ont décroché la médaille de bronze avec 24 médailles d'or, 18 en argent et 27 en bronze (soit un total de 69 médailles) ;

  • Le top 5 : La région de Tachkent (20 en or, 70 au total) occupe la 4ème place, et la région de Kachkadaria (18 en or, 70 au total) la 5ème.

Tableau complet des médailles des 14 régions

Rang

Régions

Or ()

Argent ()

Bronze ()

Total

1

Ville de Tachkent

33

22

23

78

2

Région de Samarcande

25

21

31

77

3

Région de Khorezm

24

18

27

69

4

Région de Tachkent

20

21

29

70

5

Région de Kachkadaria

18

23

29

70

6

République du Karakalpakstan

16

24

26

66

7

Région d'Andijan

16

17

26

59

8

Région de Boukhara

15

15

20

50

9

Région de Djizak

15

9

20

44

10

Région de Ferghana

10

14

30

54

11

Région de Namangan

8

14

20

42

12

Région de Sourkhan-Daria

8

6

15

29

13

Région de Syr-Daria

7

5

12

24

14

Région de Navoï

6

12

23

41

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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