Le monde entier regarde et des millions de nos compatriotes attendent avec impatience les joutes de la Coupe du Monde 2026. Pour la première fois de l'histoire, les chances de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, sa tactique de groupe et les résultats qu'elle pourrait obtenir sont au centre de l'attention des experts du football mondial. En particulier, le célèbre analyste footballistique Aleksandr Bubnov a partagé ses réflexions analytiques sur les matchs attendus de notre équipe nationale contre le géant sud-américain Colombie et les autres adversaires du groupe, définissant une mission historique pour nos représentants.

La tâche la plus importante : une défense de fer contre les grands

Selon l'expert expérimenté Aleksandr Bubnov, l'objectif primaire et principal de nos compatriotes lors de ce championnat du monde doit être de jouer avec un maximum de discipline et d'encaisser le moins de buts possible lors des confrontations contre le puissant Portugal, mené par Cristiano Ronaldo, et l'équipe talentueuse et technique de Colombie.

L'analyste a souligné que le simple fait d'obtenir un match nul dans l'un seulement de ces deux chocs redoutables devrait être considéré comme un succès historique immense et une grande victoire pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Un tel résultat servirait de fondation principale pour ouvrir les portes du tour suivant.

Vous pouvez découvrir en détail les adversaires de l'équipe d'Ouzbékistan en phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 et les conclusions d'expert d'Aleksandr Bubnov via le tableau d'analyse sportive et tactique officiel suivant :

Principaux adversaires du groupe Tâche principale définie par l'expert Résultat maximal escompté Condition décisive pour les play-offs Statut du résultat final pour les supporters Portugal

Colombie • Défense disciplinée

• Encaisser le moins de buts possible Contre l'un de ces deux grands match nul (1 point) obtenir RD Congo l'équipe nationale impérativement battre Sortir du groupe à la 3e place — un résultat historique incroyable

Victoire contre la RD Congo et pas sensationnel vers les play-offs

Aleksandr Bubnov, ayant élaboré la formule de qualification pour les « Loups Blancs », a également abordé la tâche suivante : « Désormais, il est impératif de battre l'équipe nationale de la République Démocratique du Congo ! Si les footballeurs ouzbeks remportent les trois points dans ce match, ils pourraient passer au tour suivant en occupant la troisième place du groupe. Pour un tournoi de débuts, ce serait un résultat mondial immense, voire incroyable », a souligné le spécialiste.

Parallèlement, l'analyste, évoquant humblement les capacités internes des représentants africains, a ajouté : « Cependant, je ne connais pas très bien l'équipe du Congo », suggérant qu'ils pourraient être une « force cachée » inattendue.

L'avis des commentateurs sportifs de Zamin : Les calculs tactiques d'Aleksandr Bubnov sont pertinents. Le fait d'avoir en ligne de défense un défenseur rapide de niveau européen comme Abduqodir Husanov nous donne une grande confiance pour contenir les attaques du Portugal et de la Colombie. Le match contre la RD Congo deviendra pour nous un combat pour la survie, et nos garçons sont capables de franchir cet obstacle !

Suivez chaque rencontre historique de notre équipe nationale lors de la Coupe du Monde 2026, ainsi que les nouvelles sportives les plus exclusives et les informations les plus rapides et fiables sur le football mondial, toujours avec nous sur les pages de Zamin ! Nous souhaitons d'immenses victoires à nos compatriotes dans les matchs à venir !