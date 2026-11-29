La plus prestigieuse compétition de clubs d'Amérique du Sud, la Copa Libertadores, a connu son dénouement lors d'une finale décisive. Dans le stade légendaire de «Centenario» à Montevideo, capitale de l'Uruguay, le club brésilien de «Palmeiras» a battu l'équipe argentine de «Estudiantes» sur le score de 1-0.

L'unique but de Ramón Sosa a offert le titre à Palmeiras.

Le destin de cette finale intense et disputée a été scellé par un seul but inscrit en début de seconde période. À la 52e minute, Ramón Sosa a trompé le gardien d'Estudiantes, offrant une victoire cruciale au club brésilien.

Ainsi, Palmeiras remporte la Copa Libertadores pour la première fois depuis 2021. Ce trophée marque le quatrième titre de l'histoire du club (l'équipe avait déjà soulevé ce prestigieux trophée en 1999, 2020 et 2021).

Feuille de match et statistiques principales

Statistiques Informations officielles Compétition et phase Copa Libertadores, Finale Lieu Stade «Centenario» — Montevideo, Uruguay Rencontre et résultat «Palmeiras» (Brésil) — «Estudiantes» (Argentine) 1-0 Buteur Ramón Sosa (52') Années de sacre de Palmeiras 1999, 2020, 2021, 2026 (4 titres au total)

Selon vous, Palmeiras, quadruple vainqueur de la Copa Libertadores, pourra-t-il rivaliser avec les grands clubs européens lors des prochaines compétitions mondiales ?

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