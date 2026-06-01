Falcon 9 atterrit avec succès sur A Shortfall of Gravitas

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Falcon 9 atterrit avec succès sur A Shortfall of Gravitas

L'auteur de la page JerryPikePhoto a publié des images de drone de haute qualité montrant le premier étage d'une fusée Falcon 9 après son atterrissage réussi sur le pont du navire autonome A Shortfall of Gravitas. Les vidéos ont été téléchargées en haute résolution à 60 images par seconde, montrant le navire remorqué à travers l'océan Atlantique vers Port Canaveral, en Floride. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Le premier étage de la Falcon 9 (B1085) a effectué son 16e vol dans le cadre de la mission Starlink 10-53. La fusée a décollé le 29 mai depuis le pas de tir SLC-40 à Cape Canaveral, transportant 29 satellites Starlink v2 Mini en orbite. Environ 8,5 minutes après le décollage, l'étage a atterri avec succès sur la plateforme dans l'océan Atlantique.

À ce jour, le navire autonome A Shortfall of Gravitas (ASOG) a reçu plus de 150 atterrissages réussis de fusées Falcon 9. SpaceX continue d'utiliser activement des technologies réutilisables pour le lancement des satellites Starlink. De retour au port, le booster sera envoyé pour remise en état en vue de son prochain vol.

Il a été rapporté précédemment que SpaceX a établi un nouveau record : le 31 mai, le 50e lancement de satellites Starlink de l'année a eu lieu depuis la base spatiale de Vandenberg. L'entreprise effectue actuellement des missions satellites en moyenne tous les trois jours.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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