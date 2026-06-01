SpaceX pourrait émettre une grande quantité d'actions pour de futures transactions

SpaceX, dirigé par Elon Musk, a averti les investisseurs qu'il pourrait émettre une « quantité importante de capital » dans le cadre de transactions suivant son introduction en bourse (IPO). Cette nouvelle clause est apparue dans un amendement officiel au dossier d'IPO de l'entreprise publié le mois dernier. Les experts du secteur lient cela aux rumeurs selon lesquelles Musk prévoit de fusionner à terme ses projets spatiaux et d'intelligence artificielle avec Tesla. C'est ce que rapporte Techcrunch.com .

SpaceX a été très actif dans les processus de fusions et acquisitions (M&A) récemment. L'année dernière, la société xAI de Musk a été intégrée, et un accord a été signé récemment permettant l'acquisition de la startup Cursor pour 60 milliards de dollars en actions après l'IPO. L'entreprise vise à lever 75 milliards de dollars après son introduction au Nasdaq, mais une partie sera utilisée pour couvrir les dettes de xAI et de la plateforme X.

L'avertissement dans le document semble destiné à préparer les investisseurs à la possibilité d'une dilution significative des actions. Une telle situation pourrait se produire, notamment en cas de fusion majeure avec Tesla. Bien qu'une telle opération doive être strictement contrôlée par les autorités réglementaires et approuvée par les actionnaires de Tesla, toutes les décisions du côté de SpaceX restent à la discrétion exclusive de Musk.

Les actions de l'entreprise sont divisées en trois classes principales, ce qui permet à Elon Musk de conserver le contrôle. Alors que les actions de classe A cotées en bourse ont une voix, les actions de classe B appartenant exclusivement à Musk confèrent 10 voix chacune. Il existe également des actions de classe C sans droit de vote, que Musk peut utiliser pour acquérir d'autres entreprises sans réduire son pouvoir de gestion.