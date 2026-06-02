Les smartphones Xiaomi peuvent désormais partager des fichiers via AirDrop

Après Samsung, Xiaomi a introduit sur ses smartphones une fonctionnalité permettant de partager des fichiers avec l'iPhone via Quick Share et AirDrop. L'entreprise a annoncé cette nouveauté sur sa page officielle X, comme le rapporte Ixbt.com .

Désormais, les utilisateurs de smartphones Xiaomi sous HyperOS 3 peuvent envoyer des données vers des appareils Apple en utilisant l'outil de transfert rapide standard d'Android. Il s'agit d'une étape importante pour lever les barrières entre les plateformes.

Bien que cette fonction ne soit annoncée pour l'instant que sur le modèle Xiaomi 17T Pro, l'entreprise précise que d'autres modèles, principalement les flagships, en bénéficieront dans les semaines à venir. Les nouveaux appareils Xiaomi seront vendus avec la prise en charge d'AirDrop intégrée.

Auparavant, une fonction similaire était apparue sur les appareils Google Pixel, les flagships Samsung Galaxy (comme la gamme Galaxy S26), ainsi que sur les modèles Oppo Find X9 Ultra et Vivo X300 Ultra. Cette technologie facilite considérablement le partage de fichiers entre différents écosystèmes.