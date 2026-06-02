Oppo Reno 16 Pro : Arrive avec un appareil photo de 200 MP et une batterie de 6 700 mAh

Des informations sur la nouvelle série Reno 16 ont fuité avant l'annonce officielle. Le smartphone Oppo Reno 16 Pro devrait bénéficier de mises à jour majeures en termes d'appareils photo, d'écran et d'autonomie. L'appareil sera équipé d'un écran AMOLED de 6,32 pouces avec une résolution 1,5K, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une protection Gorilla Glass 7i. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Les performances du smartphone sont assurées par le chipset MediaTek Dimensity 8550. Le système de caméra est digne d'un véritable flagship : un capteur principal de 200 MP avec stabilisation optique (OIS), un téléobjectif de 50 MP avec zoom optique 3,5x et un module ultra grand-angle de 50 MP. Une caméra frontale de 50 MP est également prévue pour les amateurs de selfies.

L'un des points forts de l'appareil est sa batterie de 6 700 mAh, qui prend en charge la technologie de charge rapide 80 W. Les caractéristiques supplémentaires incluent un cadre en aluminium, des haut-parleurs stéréo, le NFC et une protection IP69 contre l'eau et la poussière.

Le modèle de base de la série, le Reno 16, n'a pas été oublié. Il devrait être équipé d'un écran de 6,32 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d'un processeur Snapdragon 7 Gen 4 et d'une batterie de 6 000 mAh. Les deux modèles devraient être présentés dans un boîtier compact.