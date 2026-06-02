Le chinois SmartSens présente un capteur de 200 MP pour concurrencer Samsung

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Le chinois SmartSens présente un capteur de 200 MP pour concurrencer Samsung

La société chinoise SmartSens a officiellement annoncé son premier capteur d'image de 200 mégapixels, le modèle SCC62HS. Créée sur la plateforme propriétaire Stacked BSI de l'entreprise, cette innovation devrait devenir un concurrent sérieux pour les capteurs Samsung. La production de masse est prévue pour le troisième trimestre 2026. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Le nouveau capteur est basé sur la technologie Stacked BSI de 55 nm et possède un format optique de 1/1,55 pouce. La taille des pixels n'est que de 0,5 micron. Le modèle SCC62HS intègre plusieurs technologies propriétaires telles que PixGain HDR, SFCPixel et AllPix ADAF, permettant d'élargir la plage dynamique, de réduire le bruit et d'augmenter la vitesse de l'autofocus.

L'une des caractéristiques principales du capteur est la technologie PixGain HDR, qui offre une plage dynamique allant jusqu'à 86,3 dB et réduit les artefacts lors de la capture d'objets en mouvement. Il prend également en charge la prise de vue en résolution complète de 200 MP ainsi que l'enregistrement vidéo HDR avec fusion d'images directement au niveau du capteur.

Selon les représentants de SmartSens, le système interne de fusion d'images réduit la charge sur le système sur puce (SoC) du smartphone et économise l'énergie lors de l'enregistrement vidéo. Pour les prises de vue en basse lumière, le capteur offre une sensibilité de 3574 mV/lux·s et un faible niveau de bruit de 0,92e-.

Il existe également des innovations concernant le système de mise au point : le capteur prend en charge AllPix ADAF, qui utilise tous les pixels, et Sparse PDAF, qui économise l'énergie lors des prises de vue quotidiennes. Cet ensemble de technologies fait du produit SmartSens un choix attractif pour les smartphones haut de gamme.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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