L'aviation russe aura besoin de 500 nouveaux avions dans les 10 prochaines années

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L'aviation russe aura besoin de 500 nouveaux avions dans les 10 prochaines années

Les compagnies aériennes russes auront besoin d'environ 500 nouveaux avions de ligne au cours des 10 à 12 prochaines années. Cette prévision a été annoncée par Vadim Badekha, directeur général de l'United Aircraft Corporation (UAC). Selon lui, ces estimations sont basées sur les prévisions des transporteurs et le retrait progressif des avions étrangers. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le chef de l'UAC a souligné que l'industrie aéronautique russe est capable d'assurer ce volume de livraisons. Les contrats pour le premier lot d'avions civils ont été signés et sont actuellement en cours de production. Concernant les commandes ultérieures, les principaux paramètres de coopération avec les compagnies aériennes ont été convenus, et ces accords devraient désormais être consolidés par des contrats officiels.

Les nouveaux avions nationaux devraient jouer un rôle clé dans le renouvellement de la flotte aérienne. Actuellement, les tests de certification des modèles MS-21 et SJ-100 sont en cours. Dans un avenir proche, la certification de l'avion régional Il-114-300 est prévue. De plus, le modèle modernisé Tu-214, équipé d'équipements entièrement substitués aux importations, a également obtenu les autorisations nécessaires.

Badekha a noté que si le programme d'investissement actuel est mené à bien, la production de 500 avions deviendra une tâche réaliste. La Russie reste l'un des rares pays au monde à disposer d'un cycle complet de création de technologie aéronautique, de la conception à la production de composants et d'avions finis.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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