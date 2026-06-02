Microsoft présente le nouvel assistant IA Scout basé sur OpenClaw

Au cours des premières semaines de 2026, le projet OpenClaw a fait sensation dans le monde de la technologie, initiant de nombreux experts aux capacités des agents IA sans restriction. Bien que l'élan du projet ait ralenti après que OpenAI a recruté son fondateur, son influence est restée. Aujourd'hui, Microsoft a annoncé le lancement de Scout, un nouvel assistant qui apporte la puissance et la flexibilité d'OpenClaw au système Microsoft 365. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Créé sur la base du framework OpenClaw, Scout est un assistant agentique qui communique constamment avec l'utilisateur, doté d'une personnalité et d'un style uniques. Les utilisateurs peuvent donner n'importe quel nom à leur instance Scout (par exemple, Sebastian) et lui donner des instructions continues sur les tâches à automatiser. Selon le vice-président de Microsoft, Omar Shahine, l'objectif principal est de créer un assistant qui s'adapte activement aux besoins de l'utilisateur.

Scout est actuellement proposé via le programme Microsoft Frontier et nécessite un abonnement GitHub Copilot. Bien que le système soit basé sur le cloud, il fonctionne également sur les ordinateurs de bureau et les navigateurs, ce qui permet de le connecter facilement aux e-mails, aux calendriers et à d'autres systèmes. Scout est doté de compétences prêtes à l'emploi telles que la gestion de calendrier et l'établissement d'ordres du jour de réunions.

En ce qui concerne la sécurité, Microsoft a mis en place un système de protection spécial pour répondre aux préoccupations concernant les agents non contrôlés. Scout contient un « système de conformité aux politiques » intégré qui vérifie en permanence que l'assistant fonctionne conformément aux instructions. Un rapport d'audit distinct est généré pour chaque vérification.

Cette nouveauté fait partie d'une série de produits présentés lors de la conférence Microsoft Build. L'entreprise a également présenté Project Solara axé sur le matériel, des mises à jour de Copilot et un nouveau modèle d'IA de raisonnement logique. L'assistant Scout apprend le style de travail des utilisateurs et devient, au fil du temps, un agent plus intelligent et plus autonome.