Google lance un système de protection par IA contre les fraudeurs

Google a annoncé le lancement d'une nouvelle fonctionnalité pour protéger les utilisateurs d'Android contre les fraudes par deepfake générées par l'intelligence artificielle. Ce système aide à détecter les appels effectués par usurpation d'identité. La mise à jour sera déployée à partir de ce mois-ci sur les appareils sous Android 12 et versions ultérieures, notamment via l'application Phone by Google sur les smartphones Pixel. C'est ce que rapporte Techcrunch.com .

Actuellement, les fraudeurs tentent d'extorquer de l'argent en usurpant des numéros de téléphone de confiance (spoofing) et en utilisant des technologies d'IA pour imiter la voix de proches ou de supérieurs. La nouvelle solution présentée par Google repose sur le principe d'une « poignée de main numérique » unique entre les appareils. Si l'appareil de l'appelant n'envoie pas de signal d'authenticité, le système avertit immédiatement l'utilisateur.

Cette technologie est basée sur le protocole Rich Communication Services (RCS) et pourra être utilisée par d'autres applications et entreprises à l'avenir. Les représentants de Google ont souligné que si le système détecte un appel suspect, une recommandation de couper immédiatement la communication apparaît à l'écran. Cela permet de protéger les utilisateurs contre des pertes financières inattendues.

D'autres nouveautés intéressantes ont également été ajoutées au système Android. L'application Google Photos intègre désormais une fonction « garde-robe » permettant d'essayer virtuellement des vêtements. Google Play Books a introduit la fonction « Catch me up », qui fournit des résumés pour aider les utilisateurs à reprendre leur lecture là où ils s'étaient arrêtés.

Une autre mise à jour importante concerne la fonction Circle to Search, qui permet désormais de rechercher une tenue complète (un ensemble de vêtements) sur une image en une seule fois. Auparavant, les utilisateurs devaient rechercher chaque article séparément. Cette mise à jour a été déployée sur tous les appareils compatibles sous Android 14 et versions ultérieures.