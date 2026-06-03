Google lance un système de protection par IA contre les fraudeurs

·34·Technologie
Google lance un système de protection par IA contre les fraudeurs

Google a annoncé le lancement d'une nouvelle fonctionnalité pour protéger les utilisateurs d'Android contre les fraudes par deepfake générées par l'intelligence artificielle. Ce système aide à détecter les appels effectués par usurpation d'identité. La mise à jour sera déployée à partir de ce mois-ci sur les appareils sous Android 12 et versions ultérieures, notamment via l'application Phone by Google sur les smartphones Pixel. C'est ce que rapporte Techcrunch.com .

Actuellement, les fraudeurs tentent d'extorquer de l'argent en usurpant des numéros de téléphone de confiance (spoofing) et en utilisant des technologies d'IA pour imiter la voix de proches ou de supérieurs. La nouvelle solution présentée par Google repose sur le principe d'une « poignée de main numérique » unique entre les appareils. Si l'appareil de l'appelant n'envoie pas de signal d'authenticité, le système avertit immédiatement l'utilisateur.

Cette technologie est basée sur le protocole Rich Communication Services (RCS) et pourra être utilisée par d'autres applications et entreprises à l'avenir. Les représentants de Google ont souligné que si le système détecte un appel suspect, une recommandation de couper immédiatement la communication apparaît à l'écran. Cela permet de protéger les utilisateurs contre des pertes financières inattendues.

D'autres nouveautés intéressantes ont également été ajoutées au système Android. L'application Google Photos intègre désormais une fonction « garde-robe » permettant d'essayer virtuellement des vêtements. Google Play Books a introduit la fonction « Catch me up », qui fournit des résumés pour aider les utilisateurs à reprendre leur lecture là où ils s'étaient arrêtés.

Une autre mise à jour importante concerne la fonction Circle to Search, qui permet désormais de rechercher une tenue complète (un ensemble de vêtements) sur une image en une seule fois. Auparavant, les utilisateurs devaient rechercher chaque article séparément. Cette mise à jour a été déployée sur tous les appareils compatibles sous Android 14 et versions ultérieures.

GoogleAndroidIntelligence ArtificielleSécuritéSmartphone
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

La mémoire mise à jour de ChatGPT et ses risques psychologiquesAujourd'hui, 11:30Perplexity dévoile un nouveau dispatcheur IA à la Computex 2026Aujourd'hui, 11:29La Russie lancera sa propre lithographie 130 nm pour puces d'ici 2027Aujourd'hui, 10:53La Chine devient le premier pays à approuver l'usage commercial d'implants cérébraux invasifsAujourd'hui, 10:52Honor Robot Phone : Premier smartphone au monde avec caméra sur cardan intégréAujourd'hui, 10:22
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Comment désactiver la nouvelle fonctionnalité Instants sur Instagram