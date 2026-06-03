Microsoft présente une nouvelle méthode pour contrôler les agents d'IA

·41·Technologie
Microsoft présente une nouvelle méthode pour contrôler les agents d'IA

Alors que les capacités des agents d'IA se développent, les entreprises sont confrontées à un nouveau défi lors de leur intégration dans divers flux de travail et produits. Le problème principal est de garantir qu'un agent exécute exactement la tâche assignée dans différents environnements. Microsoft a annoncé une nouvelle norme open source appelée Agent Control Specification (ACS) pour résoudre ce problème. Cette norme permet aux développeurs de contrôler le comportement des agents d'IA de manière plus cohérente et précise. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte ceci.

La spécification ACS permet aux développeurs, aux équipes de conformité et de sécurité de définir des politiques personnalisées que les agents doivent respecter. Ces règles définissent ce qu'un agent peut faire, ce qui est interdit, quand une approbation humaine est requise et quelles preuves doivent être enregistrées pour un examen ultérieur. Lorsqu'un agent exécute une tâche, il est vérifié à plusieurs « points d'interception » pour s'assurer qu'il ne dépasse pas les limites définies.

Actuellement, les développeurs utilisent des invites système (system prompts), des vérifications personnalisées dans le code de l'application ou des classificateurs pour contrôler le comportement de l'IA. Cependant, ces approches conduisent souvent à des systèmes de contrôle fragmentés, difficiles à auditer et à réutiliser sur différentes plateformes. ACS vise à consolider ces mécanismes de contrôle dans une couche de gestion commune.

Selon Microsoft, cette spécification permet d'effectuer des contrôles de sécurité à plusieurs étapes du flux de travail de l'agent : avant la récupération des données, avant et après l'appel d'un outil, ainsi qu'avant l'envoi d'une réponse finale à l'utilisateur. Comme les fichiers de politique sont écrits sous forme de documents séparés, ils peuvent être regroupés avec l'agent pour garantir le respect de règles de sécurité cohérentes dans différents frameworks et environnements.

La nouvelle norme ACS est actuellement fournie sous forme de SDK avec des plugins pour des plateformes populaires telles que LangChain, OpenAI Agents SDK, Anthropic Agents SDK, AutoGen, CrewAI et Semantic Kernel. Cela permet aux développeurs d'ajouter facilement une couche de contrôle et de sécurité de haut niveau à leurs projets d'IA existants.

MicrosoftIntelligence ArtificielleAgents IASDKTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

La Russie lancera sa propre lithographie 130 nm pour puces d'ici 2027Aujourd'hui, 10:53La Chine devient le premier pays à approuver l'usage commercial d'implants cérébraux invasifsAujourd'hui, 10:52Honor Robot Phone : Premier smartphone au monde avec caméra sur cardan intégréAujourd'hui, 10:22Lancement du plus grand système laser privé au mondeAujourd'hui, 10:22Des visites gratuites de Saint-Pétersbourg lancées sur Max MessengerAujourd'hui, 09:59Wildberries développe son propre messagerAujourd'hui, 09:51
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Comment désactiver la nouvelle fonctionnalité Instants sur Instagram