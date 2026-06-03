Des visites gratuites de Saint-Pétersbourg lancées sur Max Messenger

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Des visites gratuites de Saint-Pétersbourg lancées sur Max Messenger

L'équipe de Max Messenger a annoncé une nouvelle initiative passionnante pour les utilisateurs. Du 4 au 29 juin 2026, une série de visites guidées le long des rivières et canaux de Saint-Pétersbourg sera organisée pour les utilisateurs de Max. De grandes entreprises et des médias participent au projet. Ixbt.com rapporte .

Le programme propose dix visites thématiques, chacune pouvant accueillir jusqu'à 50 passagers. Des personnalités connues, dont la journaliste Ksenia Sobchak, l'animateur TV Azamat Musagaliyev et l'actrice Maria Kravchenko, partageront des histoires sur leurs endroits préférés de la ville.

Les thèmes des visites sont variés : allant d'une promenade sportive par la chaîne média VK PRO SPORT et d'un itinéraire culturel par le Théâtre Mariinsky à des excursions scientifiques préparées par le magazine Vokrug Sveta et le musée de la Kunstkamera. De nouveaux participants rejoindront le programme à partir du 15 juin.

Notamment, la chaîne Mash na Moyke présente un itinéraire basé sur les célèbres affaires criminelles de la ville, tandis que Kanal pro Kanaly propose une promenade littéraire en collaboration avec l'écrivain Alexander Tsypkin. La participation à ces événements est entièrement gratuite.

Pour participer à une visite, il suffit de s'inscrire via le chatbot @boat_bot dans l'application Max, de choisir un horaire et un thème, et d'obtenir un billet électronique. Chaque utilisateur peut réserver jusqu'à quatre places par bateau.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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