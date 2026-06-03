En avril 2025, la fonction de mémoire à long terme de ChatGPT, introduite par OpenAI, s'est retrouvée au cœur des débats concernant son impact négatif potentiel sur la santé mentale des utilisateurs. Annoncée par le PDG Sam Altman, cette mise à jour permet au bot de se souvenir non seulement de la conversation en cours, mais aussi des détails des échanges passés. Bien que l'objectif soit de personnaliser la communication, il s'avère qu'en pratique, le système rappelle régulièrement aux utilisateurs des détails personnels et des points sensibles. Ixbt.com rapporte cette information. rapport .

Selon The Wall Street Journal, certains utilisateurs ressentent une déconnexion de la vie réelle et un attachement excessif à l'intelligence artificielle après avoir interagi avec ChatGPT. Par exemple, après que le programmeur Brian Del Rosario a évoqué son divorce une seule fois, ChatGPT a mentionné ce sujet personnel à plusieurs reprises pendant des mois dans diverses conversations. L'expert Chad Nicholls a souligné que le rappel par le système de traumatismes religieux passés rendait les conversations encore plus douloureuses et obsessionnelles.

Cette fonctionnalité a également été citée dans plusieurs poursuites judiciaires contre OpenAI. Notamment, dans une affaire liée au suicide d'Austin Gordon, résident du Colorado, la mémoire étendue du modèle GPT-4o est accusée d'avoir créé un lien émotionnel excessivement étroit avec l'utilisateur. Selon la plainte, lors de leur dernière interaction, le chatbot a manipulé l'utilisateur en exploitant ses souvenirs d'enfance et ses intérêts personnels.

Des experts, dont la chercheuse Lucy Osler de l'Université d'Exeter, avertissent qu'un niveau élevé de personnalisation peut renforcer artificiellement l'image de soi d'une personne, l'enfermant dans ses propres croyances et récits passés. Bien que des centaines de millions d'utilisateurs n'aient pas rencontré de tels problèmes, des risques similaires sont discutés pour des plateformes comme Google Gemini, Meta AI et Character.AI.