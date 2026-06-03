James Webb détecte du méthane sur une planète à 335 années-lumière

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James Webb détecte du méthane sur une planète à 335 années-lumière

Le télescope spatial James Webb (JWST) a détecté du gaz méthane dans l'atmosphère de l'exoplanète TOI-199b, située à environ 335 années-lumière de la Terre. Cette découverte marque la première détection confirmée de méthane dans l'atmosphère d'un géant gazeux « tempéré », ouvrant un nouveau chapitre pour les scientifiques étudiant l'évolution cosmique. Ixbt.com rapporte .

La planète TOI-199b a une masse équivalente à 0,17 fois celle de Jupiter et un rayon de 0,81 fois celui de Jupiter. Elle orbite autour de son étoile tous les 104,9 jours — une période située entre les orbites de Mercure et Vénus dans notre système solaire. Avec une température d'environ 79 °C, elle est nettement plus froide que les « Jupiters chauds » situés très près de leur étoile.

La spectroscopie de transmission a été utilisée pour analyser l'atmosphère. Dans cette méthode, lorsque la lumière stellaire traverse l'atmosphère de la planète, divers éléments chimiques absorbent la lumière à des longueurs d'onde spécifiques. Les données de James Webb ont clairement indiqué la présence de méthane dans l'enveloppe gazeuse de TOI-199b, confirmant les modèles théoriques précédents.

Selon le coauteur de l'étude, Renyu Hu, astronome à l'Université d'État de Pennsylvanie, les futures observations aideront à préciser les concentrations de gaz dans l'atmosphère. Les scientifiques soupçonnent également la présence de dioxyde de carbone et d'ammoniac sur la planète, bien que ces données n'aient pas encore été définitivement confirmées.

Le méthane avait déjà été trouvé sur d'autres exoplanètes telles que WASP-80b (550 °C) et K2-18b. L'étude de planètes tempérées comme TOI-199b est cruciale pour comprendre la formation des géantes gazeuses et l'évolution des atmosphères planétaires, y compris l'affinement des modèles pour les planètes de type Terre.

James WebbExoplanèteMéthaneEspaceAstronomie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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