Plex dévoile de nouvelles fonctions sociales avant une hausse des prix

La plateforme Plex est passée d'un simple serveur multimédia personnel à un hub majeur spécialisé dans le streaming financé par la publicité et la location de films. Désormais, l'entreprise vise à concurrencer des plateformes sociales comme Reddit et Letterboxd. Les nouvelles fonctionnalités dévoilées mercredi visent à transformer l'interaction des utilisateurs. TechCrunch rapporte cette actualité.

La nouvelle section Discussions permet aux utilisateurs de laisser des avis sur les films et séries et de participer aux conversations. Via ce forum, Plex compte défier la domination de Reddit parmi les communautés cinéphiles. Un système de modération combinant IA et supervision humaine a été développé pour le contrôle du contenu.

Autre nouveauté importante : la fonction Listes, qui permet aux utilisateurs de créer des listes de films favoris, de les partager et de réagir avec des émojis. La possibilité d'importer des listes d'autres plateformes sera ajoutée d'ici la fin de l'année. Cela marque une concurrence directe avec des services comme Letterboxd et IMDb.

De plus, Plex a annoncé la fonction Match Score, basée sur les habitudes de visionnage. Ce système indique en pourcentage à quel point un utilisateur pourrait aimer un film spécifique. Dans une interview accordée à TechCrunch, le cofondateur Scott Olechowski a souligné que cette fonction offre des recommandations personnalisées instantanées plutôt qu'une recherche infinie.

Actuellement, la fonction Listes est ouverte à tous, tandis que Discussions sera lancée d'ici la fin du mois. Ces mises à jour interviennent alors qu'une hausse significative du prix de l'abonnement à vie de Plex est attendue.