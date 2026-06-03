Un prototype d'avion de ligne supersonique en développement en Russie

Des travaux sont en cours en Russie sur un prototype d'avion de ligne supersonique de nouvelle génération. Cela a été annoncé par Vadim Badekha, directeur de la Corporation aéronautique unie (UAC), lors d'une interview accordée à l'agence TASS. Ixbt.com rapporte cette information. rapporte .

Selon lui, le projet a déjà dépassé le stade des calculs pour passer à la mise en œuvre pratique. Les travaux ne se déroulent plus seulement sur papier, mais directement sur la structure et les composants, c'est-à-dire « en métal ». Le Centre de recherche Joukovski collabore avec l'UAC sur ce projet.

Selon les experts, de tels avions de ligne pourraient susciter un vif intérêt des compagnies aériennes à l'avenir. Les estimations indiquent que la flotte de ce type d'appareils pourrait compter plusieurs dizaines d'unités. La demande principale devrait provenir des passagers de classe affaires et de première classe.

Rappelons qu'en avril de cette année, l'institut a breveté une conception d'avion supersonique prometteur. Cette technologie permet de réduire le bang supersonique et les niveaux de bruit à proximité des aéroports.