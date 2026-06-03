Honor 600 Vitality Edition : Smartphone avec luminosité de 8000 nits et batterie de 7000 mAh

Honor a lancé son nouveau smartphone Honor 600 Vitality Edition (également connu sous le nom de Youth Edition) sur le marché chinois. Après ses débuts mondiaux, l'appareil a été présenté en Chine avec un design rafraîchi et plusieurs configurations de mémoire. Les acheteurs peuvent choisir entre 8 ou 12 Go de RAM et jusqu'à 512 Go de stockage interne. Ixbt.com rapporte .

La caractéristique principale du smartphone est son écran AMOLED de 6,57 pouces, offrant une résolution de 2728 x 1264 pixels et une luminosité de pointe record de 8000 nits. Il intègre également la technologie de gradation PWM à 3840 Hz pour réduire la fatigue oculaire. L'appareil est propulsé par le processeur Snapdragon 7 Gen 4 et un GPU Adreno 722.

En ce qui concerne les capacités photo, le Honor 600 Vitality Edition dispose d'un capteur principal de 50 Mpx avec stabilisation optique de l'image (OIS) et d'un appareil photo ultra grand-angle de 12 Mpx avec fonction macro. Pour les amateurs de selfies, une caméra frontale de 50 Mpx est prévue. Le téléphone fonctionne sous l'interface MagicOS 10 basée sur Android 16.

L'autonomie de l'appareil est assurée par une batterie massive de 7000 mAh prenant en charge la charge rapide 80 W. Le boîtier du smartphone est certifié IP68, IP69 et IP69K pour la résistance à l'eau et à la poussière, le rendant durable même dans des conditions extrêmes.