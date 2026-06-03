TikTok lance l'application TikTok Pro Events pour les grands événements culturels

Mercredi, TikTok a annoncé le lancement de TikTok Pro Events, une nouvelle application aux États-Unis dédiée aux grands événements culturels comme la Coupe du Monde de la FIFA. Cette plateforme autonome permet aux utilisateurs de se connecter avec d'autres fans, de regarder des vidéos tendance et d'accéder aux fils exclusifs des créateurs de contenu. Techcrunch.com rapporte .

Les utilisateurs de plus de 18 ans peuvent gagner des Stars exclusives en accomplissant diverses tâches dans l'application. Cela inclut la recherche de hashtags tendance, la visite du hub de la Coupe du Monde de la FIFA et le partage de contenu. Les points accumulés peuvent être échangés contre des produits officiels de la Coupe du Monde de la FIFA, des coupons TikTok Shop ou donnés à l'association caritative Feeding America.

La création d'une application distincte en dehors de la plateforme principale ouvre un nouveau terrain de concurrence pour TikTok dans la captation de l'attention des utilisateurs. Cette démarche permet aux marques et aux annonceurs de cibler des audiences précises et de générer de nouvelles sources de revenus via des parrainages et des partenariats. Les utilisateurs peuvent également accéder aux hubs spéciaux en recherchant 'Coupe du Monde de la FIFA' dans l'application TikTok principale.

Ces hubs sont propulsés par la technologie TikTok GamePlan, qui aide les équipes sportives, les ligues et les diffuseurs à élargir leur audience et à approfondir l'engagement des fans. L'application TikTok Pro Events est désormais disponible au téléchargement aux États-Unis sur l'Apple App Store et le Google Play Store.

TikTok évolue d'une simple plateforme de divertissement vers un écosystème complet. La société a récemment lancé TikTok GO, un service de réservation d'hôtels et de voyages. Ces innovations visent à transformer la plateforme en un centre dédié à la fois à la consommation de contenu et aux transactions.