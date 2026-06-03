Les éditeurs pourront se retirer de Google AI Search

·44·Technologie
Les éditeurs pourront se retirer de Google AI Search

Le Royaume-Uni a établi une supervision légale sur le système de recherche basé sur l'IA de Google. Selon les nouvelles réglementations, le géant technologique doit offrir aux éditeurs la possibilité de refuser l'affichage de leur contenu dans les résultats de recherche IA. Google a annoncé qu'il se conformerait à ces exigences et introduirait un bouton de contrôle dédié pour les éditeurs, selon Techcrunch.com. rapporte .

Les éditeurs pourront restreindre la participation de leurs sites aux fonctionnalités génératives telles que AI Overviews, AI Mode ou Discover via Google Search Console. Google testera d'abord cette option auprès d'un groupe d'éditeurs au Royaume-Uni avant de la déployer mondialement. L'entreprise précise que le refus de l'IA n'affectera pas le classement dans les résultats de recherche Google traditionnels.

L'Autorité de la concurrence et des marchés du Royaume-Uni (CMA) a qualifié cette décision de « première mondiale » pour redonner aux éditeurs le contrôle de leur contenu. Cette évolution permet aux agences de presse et autres créateurs de négocier des accords plus favorables avec Google concernant l'utilisation des données pour l'IA.

De plus, Google devra désormais fournir des liens spécifiques vers le contenu utilisé dans les réponses IA. L'entreprise a indiqué avoir augmenté les liens intégrés et les aperçus de site pour encourager les utilisateurs à visiter les sources. Pour aider les éditeurs, Search Console proposera également de nouvelles métriques, y compris des données de visibilité pour les réponses IA.

GoogleAI SearchIntelligence ArtificielleÉditionTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Xiaomi lance une batterie externe abordable avec affichage de l'état de santéAujourd'hui, 08:52Starlink lance la lutte contre la fraude : terminaux désactivés dans le monde entierAujourd'hui, 08:28Photos époustouflantes depuis l'espace : Les cosmonautes orbitent quatre fois autour de la TerreAujourd'hui, 07:53Quatre caméras 50 Mpx et batterie 6500 mAh : le Motorola Edge 70 Pro+ dévoiléAujourd'hui, 07:25Les utilisateurs d'iPhone privés de notifications sur Max MessengerAujourd'hui, 07:22
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale