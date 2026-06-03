Les éditeurs pourront se retirer de Google AI Search

Le Royaume-Uni a établi une supervision légale sur le système de recherche basé sur l'IA de Google. Selon les nouvelles réglementations, le géant technologique doit offrir aux éditeurs la possibilité de refuser l'affichage de leur contenu dans les résultats de recherche IA. Google a annoncé qu'il se conformerait à ces exigences et introduirait un bouton de contrôle dédié pour les éditeurs, selon Techcrunch.com. rapporte .

Les éditeurs pourront restreindre la participation de leurs sites aux fonctionnalités génératives telles que AI Overviews, AI Mode ou Discover via Google Search Console. Google testera d'abord cette option auprès d'un groupe d'éditeurs au Royaume-Uni avant de la déployer mondialement. L'entreprise précise que le refus de l'IA n'affectera pas le classement dans les résultats de recherche Google traditionnels.

L'Autorité de la concurrence et des marchés du Royaume-Uni (CMA) a qualifié cette décision de « première mondiale » pour redonner aux éditeurs le contrôle de leur contenu. Cette évolution permet aux agences de presse et autres créateurs de négocier des accords plus favorables avec Google concernant l'utilisation des données pour l'IA.

De plus, Google devra désormais fournir des liens spécifiques vers le contenu utilisé dans les réponses IA. L'entreprise a indiqué avoir augmenté les liens intégrés et les aperçus de site pour encourager les utilisateurs à visiter les sources. Pour aider les éditeurs, Search Console proposera également de nouvelles métriques, y compris des données de visibilité pour les réponses IA.