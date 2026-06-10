Google AI réduit les prix des abonnements et porte un coup aux concurrents

Google a encore réduit le prix de son plan d'abonnement d'intelligence artificielle abordable, apportant la guerre des prix des marchés émergents aux consommateurs américains. Selon l'annonce faite lundi, le prix mensuel du service Google AI Plus est passé de 7,99 $ à 4,99 $. Parallèlement, la capacité de stockage cloud fournie a été doublée, passant de 200 Go à 400 Go. Techcrunch.com rapporte .

Selon Vikas Kansal, responsable produit pour les abonnements Gemini AI, ces mises à jour commenceront à s'appliquer à tous les utilisateurs dans les prochains jours. Google AI Plus a été lancé en janvier en tant que service d'intelligence artificielle payant le moins cher du marché américain. Il vise principalement les étudiants et les utilisateurs individuels, incluant des outils tels que la création vidéo via Omni Flash, le studio créatif Google Flow et NotebookLM.

Les experts estiment que Google réduit les marges du marché en tirant parti de son intégration verticale et de ses vastes capacités de distribution. Cela pourrait constituer un défi sérieux pour les entreprises spécialisées uniquement dans l'intelligence artificielle, telles qu'OpenAI et Anthropic. Chi-Hua Chien, cofondateur de Goodwater Capital, souligne que les entreprises d'infrastructure technologique perdront de leur valeur au fil du temps, devenant des commodités.

Cette guerre des prix a initialement commencé dans des marchés en rapide développement comme l'Inde. En août dernier, OpenAI a lancé le service ChatGPT Go en Inde pour environ 4,60 $, et Google a répondu en décembre en introduisant son plan à prix réduit. Désormais, cette stratégie est appliquée à l'échelle mondiale, y compris sur le marché américain.