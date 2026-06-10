La messagerie russe Max disparaît de la Huawei AppGallery

Les utilisateurs de smartphones Huawei ont remarqué que la messagerie russe Max a disparu de la boutique d'applications AppGallery. Cependant, il s'avère que ce problème ne concerne pas tous les utilisateurs. L'application n'est plus visible lors de l'utilisation d'un VPN, par exemple via des serveurs européens. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Dans le même temps, pour les utilisateurs situés en Russie, la messagerie Max est toujours disponible au téléchargement et est même mise en avant sur la page principale de la boutique. Ainsi, l'application est masquée pour les utilisateurs en dehors de la Russie dans l'AppGallery, mais n'a pas été totalement supprimée.

Pour l'instant, Huawei n'a pas fait de commentaire officiel sur cette situation. Les raisons des restrictions n'ont pas non plus été divulguées. Cette situation rappelle la récente disparition de l'application Max de l'Apple App Store.

Pour rappel, le 3 juin, Apple avait supprimé cette application de sa plateforme en raison des sanctions en vigueur. De plus, les notifications push de l'application ont été désactivées pour les utilisateurs d'iPhone.

Max est une messagerie d'État russe développée par le holding VK, présentée comme une plateforme nationale pour la communication, les affaires et l'accès aux services publics. Cette application doit être préinstallée sur tous les smartphones vendus en Russie.