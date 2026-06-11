Amazon obtient un prêt de 17,5 milliards de dollars pour la course à l'IA

Pour ne pas perdre sa position de leader dans la concurrence féroce de l'IA, les géants de la technologie continuent de dépenser des sommes colossales. Selon Bloomberg, Amazon a signé un accord de crédit de 17,5 milliards de dollars avec plusieurs grandes institutions financières. Parmi les prêteurs figurent des banques telles que Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo, HSBC et BofA Securities. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Cet accord est structuré sous forme de "prêt à tirage différé" (delayed draw term loan), ce qui permet à Amazon de ne pas retirer tous les fonds d'un coup, mais selon ses besoins. Cela offre à l'entreprise une grande flexibilité dans la gestion de ses ressources financières. Il est à noter que cet accord intervient seulement deux jours après qu'Amazon a annoncé la vente de 14 milliards de dollars d'obligations au Canada. Ainsi, l'entreprise a levé un total de 31,5 milliards de dollars de nouveaux financements au cours des dernières 48 heures.

Pour l'instant, Amazon n'a pas entièrement révélé à quoi ces fonds seront spécifiquement consacrés. Reuters note que le nouveau crédit sera utilisé à des "fins générales d'entreprise". Cependant, les analystes du secteur supposent qu'une grande partie de ces fonds sera consacrée au développement de l'infrastructure de l'IA, notamment à la construction de nouvelles puces et de centres de données (data centers).

Amazon n'est pas seul dans cette démarche. Récemment, les grandes entreprises technologiques ont réalisé des dépenses d'investissement records pour financer des projets d'IA. Par exemple, la société mère de Google, Alphabet, a annoncé son intention de lever 80 milliards de dollars, tandis que Meta a annoncé la plus grande vente d'obligations de son histoire, soit 30 milliards de dollars.

Actuellement, une question préoccupe davantage les investisseurs et les analystes : ces dépenses colossales seront-elles rentables ? Le temps nous dira si ces dettes, qui sont étonnantes même selon les normes de la Silicon Valley, généreront les rendements attendus à l'avenir.