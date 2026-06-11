Anthropic s'associe à TCS pour étendre ses solutions d'IA en entreprise

Anthropic, l'une des principales startups spécialisées dans l'intelligence artificielle, a signé un accord de partenariat avec le géant indien de l'informatique Tata Consultancy Services (TCS) afin de populariser ses modèles auprès des entreprises clientes. Selon cet accord, TCS créera une unité commerciale dédiée à l'implémentation des modèles d'Anthropic. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Dans le cadre de cette collaboration, TCS bénéficiera d'un accès anticipé aux nouveaux modèles d'IA et fournira l'assistant Claude à ses plus de 50 000 employés. Les entreprises prévoient de développer des solutions technologiques spécialisées pour des secteurs tels que la finance, la santé, les télécommunications et l'aviation.

Anthropic considère le marché indien comme son deuxième plus grand marché et y développe activement sa présence. Auparavant, l'entreprise avait déjà établi un partenariat avec Infosys. OpenAI a également conclu des accords similaires avec de grandes sociétés de services informatiques indiennes telles qu'Infosys et HCLTech.

Les filiales de TCS, Diligenta et la plateforme TCS iON, commenceront également à utiliser les capacités de Claude. Plus précisément, les modèles d'Anthropic seront utilisés pour automatiser le service client et dans des programmes d'éducation numérique. De plus, les spécialistes de TCS participeront au développement d'outils pour l'écosystème Claude Code, tels que le traitement des réclamations d'assurance et les conseils en crédit.

Cette étape stratégique intervient alors que l'avenir du marché indien des services informatiques, évalué à 315 milliards de dollars, est remis en question par le développement de l'IA. Cette année, les actions de TCS et d'Infosys ont chuté respectivement de 34 % et 31 %, et ce nouveau partenariat devrait contribuer à restaurer la confiance des investisseurs.