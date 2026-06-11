Liste des pays interdisant les réseaux sociaux aux enfants

Ces derniers mois, de nombreux pays ont annoncé des plans visant à restreindre l'utilisation des réseaux sociaux pour les enfants et les adolescents. L'Australie est devenue le premier pays à mettre en œuvre de telles mesures à la fin de l'année dernière, servant d'exemple pour d'autres nations. Ces règles visent à réduire les risques tels que le cyberharcèlement, l'addiction, les problèmes de santé mentale et les interactions avec des individus dangereux auxquels les jeunes utilisateurs peuvent être confrontés. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

L'Australie a officiellement interdit l'accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans à partir de décembre 2025. L'interdiction couvre des plateformes comme Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, Twitch et Kick, mais ne concerne pas WhatsApp ou YouTube Kids. Les entreprises enfreignant ces règles peuvent être condamnées à des amendes allant jusqu'à 49,5 millions de dollars australiens.

Le gouvernement autrichien a également annoncé fin mars qu'il interdirait les réseaux sociaux aux enfants de moins de 14 ans. Le projet de loi correspondant devrait être finalisé d'ici juin. De son côté, le Canada a présenté en juin un projet de loi sur la sécurité numérique. Celui-ci imposerait des restrictions aux moins de 16 ans, bien que les géants des réseaux sociaux puissent contourner l'interdiction s'ils prouvent l'efficacité de leurs politiques de protection des mineurs.

Le Danemark se prépare également à interdire les plateformes sociales aux enfants de moins de 15 ans. Le gouvernement danois a annoncé en novembre 2025 que plusieurs partis au parlement soutenaient cette initiative. Néanmoins, des critiques comme Amnesty Tech soutiennent que de telles interdictions sont inefficaces et ne tiennent pas compte de la réalité de la jeune génération.