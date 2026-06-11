Liste des pays interdisant les réseaux sociaux aux enfants

·33·Technologie
Liste des pays interdisant les réseaux sociaux aux enfants

Ces derniers mois, de nombreux pays ont annoncé des plans visant à restreindre l'utilisation des réseaux sociaux pour les enfants et les adolescents. L'Australie est devenue le premier pays à mettre en œuvre de telles mesures à la fin de l'année dernière, servant d'exemple pour d'autres nations. Ces règles visent à réduire les risques tels que le cyberharcèlement, l'addiction, les problèmes de santé mentale et les interactions avec des individus dangereux auxquels les jeunes utilisateurs peuvent être confrontés. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

L'Australie a officiellement interdit l'accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans à partir de décembre 2025. L'interdiction couvre des plateformes comme Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, Twitch et Kick, mais ne concerne pas WhatsApp ou YouTube Kids. Les entreprises enfreignant ces règles peuvent être condamnées à des amendes allant jusqu'à 49,5 millions de dollars australiens.

Le gouvernement autrichien a également annoncé fin mars qu'il interdirait les réseaux sociaux aux enfants de moins de 14 ans. Le projet de loi correspondant devrait être finalisé d'ici juin. De son côté, le Canada a présenté en juin un projet de loi sur la sécurité numérique. Celui-ci imposerait des restrictions aux moins de 16 ans, bien que les géants des réseaux sociaux puissent contourner l'interdiction s'ils prouvent l'efficacité de leurs politiques de protection des mineurs.

Le Danemark se prépare également à interdire les plateformes sociales aux enfants de moins de 15 ans. Le gouvernement danois a annoncé en novembre 2025 que plusieurs partis au parlement soutenaient cette initiative. Néanmoins, des critiques comme Amnesty Tech soutiennent que de telles interdictions sont inefficaces et ne tiennent pas compte de la réalité de la jeune génération.

Réseaux SociauxAustralieTikTokInstagramSécurité
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Quantum Space veut reproduire le succès de SpaceX via une SPAC militaireQuantum Space veut reproduire le succès de SpaceX via une SPAC militaireAujourd'hui, 16:58Le Samsung Galaxy S25 reçoit des fonctionnalités exclusives au Galaxy S26Le Samsung Galaxy S25 reçoit des fonctionnalités exclusives au Galaxy S26Aujourd'hui, 16:56TSMC à la limite de ses capacités : 175 000 plaquettes par mois ne suffisent pasTSMC à la limite de ses capacités : 175 000 plaquettes par mois ne suffisent pasAujourd'hui, 16:55Deezer lance un outil pour détecter la musique générée par IADeezer lance un outil pour détecter la musique générée par IAAujourd'hui, 16:53Le prix de l'iPhone 17 en Russie atteint un niveau recordLe prix de l'iPhone 17 en Russie atteint un niveau recordAujourd'hui, 16:25Waymo annonce l'abonnement payant Waymo Premier pour son service de robotaxisWaymo annonce l'abonnement payant Waymo Premier pour son service de robotaxisAujourd'hui, 16:24
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin