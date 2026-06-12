Samsung déploie une mise à jour de sécurité majeure pour la série Galaxy S25

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Samsung déploie une mise à jour de sécurité majeure pour la série Galaxy S25

Samsung a commencé à déployer la mise à jour de sécurité de juin 2026 pour toute la gamme Galaxy S25, y compris les modèles Galaxy S25 FE, Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra et Galaxy S25 Edge. Comme le veut la tradition, les utilisateurs en Corée du Sud ont été les premiers à recevoir le nouveau firmware. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

La mise à jour pèse 898 MB, ce qui est nettement plus important que les correctifs de sécurité mensuels habituels (généralement deux fois plus petits). La mise à jour est distribuée sous le numéro de version S93xNKSUACZF1. Selon Samsung, le correctif de juin corrige 45 vulnérabilités identifiées dans les versions précédentes du logiciel.

Parmi les problèmes corrigés figurent cinq vulnérabilités critiques dans le système Android, ainsi que des bugs dans Samsung Account, Samsung Cloud, Theme Manager et d'autres composants de l'interface One UI. Il s'agit de la deuxième mise à jour majeure après One UI 8.5, qui a introduit une nouvelle interface et des fonctionnalités Galaxy AI pour la série Galaxy S25.

Récemment, Samsung a également ajouté à ces appareils les fonctionnalités Prioritise Notifications et File Summaries, auparavant exclusives aux modèles Galaxy S26. Parallèlement, l'entreprise a commencé à tester One UI 9.0 sur les smartphones Galaxy S26. Le programme bêta devrait être étendu à la gamme Galaxy S25 à l'avenir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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