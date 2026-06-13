AMD remplace un processeur Ryzen 9 7950X3D gonflé par peur pour sa réputation

AMD a changé sa position après une controverse médiatisée sur la garantie et a accepté de remplacer un processeur Ryzen 9 7950X3D défectueux. Initialement, le fabricant avait rejeté la demande de garantie de l'utilisateur. L'incident a été largement médiatisé après l'intervention de la célèbre chaîne YouTube Hardware Unboxed, qui a critiqué publiquement la décision de l'entreprise. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Tout a commencé par une publication sur le forum Reddit par un utilisateur nommé VINCENT199411. Son PC basé sur le Ryzen 9 7950X3D, qui fonctionnait sans problème depuis près de trois ans, s'est soudainement éteint. Selon le propriétaire, le système n'effectuait aucune tâche lourde au moment de la panne. Un bruit sec a été entendu à l'intérieur du boîtier, et l'ordinateur ne s'est plus allumé par la suite. Lors du démontage du système, il a été découvert que le substrat à l'arrière du processeur était nettement gonflé.

Gigabyte a effectué un diagnostic détaillé de la carte mère, a résolu les problèmes de BIOS et a déclaré la carte parfaitement fonctionnelle après 64 heures de tests de résistance. Le bloc d'alimentation a également passé tous les tests avec succès. Malgré cela, le service client d'AMD a rejeté la demande de garantie dès qu'ils ont vu les photos du processeur endommagé. L'entreprise a qualifié le gonflement du substrat de dommage mécanique, non couvert par la garantie standard.

Cette décision a suscité une vive indignation parmi les utilisateurs et les passionnés de technologie. Il a été souligné qu'une telle déformation pourrait être causée par un défaut électrique ou thermique interne du processeur, c'est-à-dire un défaut d'usine, plutôt que par une erreur de l'utilisateur. Les auteurs de Hardware Unboxed ont contacté AMD via les réseaux sociaux, avertissant que ce refus pourrait entraîner une perte de réputation importante.

Le résultat ne s'est pas fait attendre. Quelques heures après la publication, des représentants d'AMD ont contacté Hardware Unboxed pour annoncer qu'ils avaient réexaminé leur décision. L'entreprise a accepté de satisfaire pleinement la demande de garantie de l'utilisateur et d'envoyer un nouveau processeur en remplacement de celui qui était défectueux.