La startup américaine Anthropic a provoqué une onde de choc sur le marché technologique mondial en suspendant l'accès à ses derniers modèles d'intelligence artificielle sur instruction du gouvernement. Cette décision inattendue a suscité des débats intenses, notamment en Inde, l'un des plus grands marchés numériques au monde. Des experts et entrepreneurs locaux craignent qu'une dépendance excessive aux technologies étrangères ne menace la sécurité nationale et la stabilité économique. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon les informations de TechCrunch et The Information, Anthropic a reçu l'ordre de restreindre l'utilisation de ses modèles Fable 5 et Mythos 5 récemment introduits. Les restrictions s'appliqueraient non seulement aux utilisateurs étrangers, mais aussi aux employés de l'entreprise possédant une nationalité étrangère. La situation est d'autant plus complexe que cela survient peu après l'annonce d'un partenariat entre Anthropic et le géant indien Tata Consultancy Services (TCS).

Pression géopolitique et questions de sécurité

Selon les premières informations, le patron d'Amazon, Andy Jassy, aurait pu alerter le gouvernement sur ces préoccupations de sécurité. Les représentants de la Maison Blanche soulignent les vulnérabilités des modèles d'Anthropic et la forte probabilité de jailbreak. Bien que la direction d'Anthropic ait contesté cette décision gouvernementale, les restrictions restent en vigueur. Cela démontre que des secteurs stratégiques comme l'IA peuvent devenir les victimes de décisions géopolitiques.

L'Inde est actuellement le deuxième marché pour des entreprises comme Anthropic et OpenAI après les États-Unis. Ces derniers mois, ces entreprises ont massivement investi dans l'ouverture de bureaux locaux, le recrutement de talents locaux et l'expansion de partenariats avec de grandes entreprises. Cependant, les récentes interdictions ont remis à l'ordre du jour l'idée de créer une "IA souveraine" parmi les startups et développeurs indiens.

Besoin croissant de solutions locales

Selon Aakrit Vaish, fondateur de la plateforme de capital-risque Activate, cet événement devrait fondamentalement changer la stratégie d'IA de l'Inde. Il estime que le pays ne devrait plus dépendre de quelques fournisseurs étrangers, mais se concentrer davantage sur les modèles open-source et ses propres développements nationaux. Cela garantirait non seulement l'indépendance technologique, mais offrirait également une protection contre des restrictions politiques inattendues.

Vijay Rayapati, chef de la startup Atomicwork, a soutenu ces points de vue, soulignant que cela représente un risque sérieux pour les entreprises ayant des équipes mondiales. Par exemple, son équipe travaille à la fois aux États-Unis et à Bangalore, en Inde. Si l'accès aux technologies de pointe est limité en fonction de la citoyenneté ou de la localisation géographique, cela aura inévitablement un impact négatif sur la compétitivité mondiale.

En conclusion, la situation autour d'Anthropic devrait servir de leçon à d'autres pays, y compris les marchés émergents comme l'Ouzbékistan. À une époque où l'IA devient une ressource stratégique plutôt qu'un simple outil pratique, s'appuyer uniquement sur des plateformes étrangères pourrait entraîner des blocages technologiques imprévus à l'avenir.