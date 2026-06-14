La NASA et SpaceX modifient la stratégie d'alunissage : le vol sera désormais direct

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La NASA et SpaceX modifient la stratégie d'alunissage : le vol sera désormais direct

L'agence spatiale américaine (NASA) a radicalement revu le schéma de vol du programme Artemis afin d'accélérer le retour de l'humanité sur la Lune. Le nouveau plan, mis en œuvre en partenariat avec SpaceX et Blue Origin, vise à rendre la première mission d'alunissage depuis plus d'un demi-siècle plus sûre et plus efficace. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les principaux changements concernent la mission Artemis 3, au cours de laquelle le vaisseau spatial Orion effectuera des manœuvres d'amarrage d'essai en orbite terrestre basse avec le Starship de SpaceX et le Blue Moon Mark 2 de Blue Origin. Selon ixbt.com, les résultats de ces tests serviront de base à la mission Artemis 4, prévue pour 2028, qui sera le premier alunissage habité dans le cadre du nouveau programme.

Un tournant radical dans la stratégie de SpaceX

Les changements les plus importants ont été observés dans l'architecture proposée par SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk. Selon le plan initial, le vaisseau Orion devait s'amarrer au Starship en orbite lunaire (NRHO). Cependant, selon le nouveau schéma, ce processus complexe a été déplacé en orbite terrestre basse. Désormais, le Starship et Orion s'uniront en orbite terrestre et ne se dirigeront vers la Lune qu'ensuite en tant que système unifié.

Jessica Jensen, vice-présidente de SpaceX, a souligné que la réalisation du processus d'amarrage près de la Terre augmente considérablement la sécurité de l'équipage. En effet, les étapes techniques les plus complexes peuvent être testées autour de la Terre, où des mesures d'urgence peuvent être prises rapidement. Cette méthode crée également des options supplémentaires pour l'équipage lors du retour de la Lune.

La nouvelle approche permet également de réduire la consommation de carburant. Un vol direct vers la Lune réduit le nombre de vols nécessaires pour ravitailler le Starship en orbite. Selon Steve Creech, représentant de la NASA, cet itinéraire permet d'abandonner les exigences techniques complexes liées au stockage du carburant à long terme, ce qui simplifie la conception du Starship.

Blue Origin et la réduction des risques

L'entreprise Blue Origin de Jeff Bezos a également simplifié sa stratégie. L'entreprise a abandonné le véhicule de transport de carburant séparé et a décidé d'utiliser à la place des étages d'accélération basés sur le véhicule sans pilote Blue Moon Mark 1. Les experts de la NASA considèrent cette décision comme l'élimination de l'un des éléments les plus risqués du programme sur le plan technique.

Bien qu'une explosion se soit récemment produite lors des tests de la fusée New Glenn de Blue Origin, l'entreprise a déclaré que les travaux sur les véhicules lunaires se poursuivaient conformément au calendrier. La NASA et ses partenaires privés visent non seulement à gagner du temps avec ces schémas mis à jour, mais aussi à établir de nouvelles normes dans l'exploration spatiale.

NASASpaceXStarshipLuneArtemis
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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