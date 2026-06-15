Une étape technologique importante a été franchie dans la cinquième unité de la centrale nucléaire (NPP) de Kudankulam, en construction dans l'État du Tamil Nadu, en Inde. Avec la participation de spécialistes de la corporation d'État russe Rosatom, la cuve du réacteur de la cinquième unité a été installée avec succès selon les plans. C'est ce qu'indique ixbt.com, s'appuyant sur les informations du service de presse de la corporation. Ixbt.com rapporte que.

Cet appareil massif, pesant près de 300 tonnes, a été monté selon la méthode « Open Top ». La particularité de cette technologie est que les équipements sont descendus par grue depuis le haut avant que le dôme du bâtiment ne soit fermé. Cette méthode permet de réduire considérablement les délais de construction et de mener de front des travaux d'ingénierie complexes.

Cette cuve de réacteur a été fabriquée à l'usine Atommash de Volgodonsk, en Russie, et livrée sur le site en 2025. L'installation de l'appareil constitue l'une des étapes les plus cruciales de la construction de la centrale, car cette cuve fait office de « cœur » principal où se produisent les réactions nucléaires.

Prochaines étapes technologiques

Une fois la cuve du réacteur installée, les ingénieurs passeront au montage des autres composants principaux de l'installation du réacteur. Ceux-ci comprennent des systèmes vitaux tels que les générateurs de vapeur, les pompes de circulation principales et le compensateur de pression. Cet ensemble d'équipements assure le fonctionnement sûr et stable de l'unité de production.

Actuellement, la construction et la mise en service de quatre unités au total, basées sur le projet russe, se poursuivent activement en Inde. Il convient de noter que les deux premières unités de la centrale de Kudankulam fournissent une énergie électrique stable à l'économie du pays depuis plus de dix ans et ont prouvé leur fiabilité en pratique.

Une fois le projet pleinement opérationnel, avec six unités achevées, la centrale deviendra le pilier principal du système énergétique du sud de l'Inde. Cela permettra de couvrir les besoins énergétiques de l'État du Tamil Nadu, qui compte 72 millions d'habitants, ainsi que des régions voisines, et de porter le développement industriel à un nouveau niveau.

Alors que l'Ouzbékistan prévoit également de développer l'énergie nucléaire pour assurer son indépendance énergétique, le déroulement de tels projets d'envergure dans la région et dans le monde constitue une école d'expérience précieuse pour les spécialistes du secteur.