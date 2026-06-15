Amazfit dévoile sa nouvelle montre phare — Cheetah 2 Pro

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Amazfit dévoile sa nouvelle montre phare — Cheetah 2 Pro

Amazfit, acteur établi sur le marché des appareils intelligents, a officiellement présenté sa nouvelle montre phare Cheetah 2 Pro, destinée aux athlètes et aux coureurs professionnels. L'appareil attire l'attention non seulement par sa durabilité, mais aussi par ses matériaux de haute technologie et sa batterie longue durée. Selon ixbt.com, le nouveau modèle est déjà disponible sur les marchés de la CEI. Ixbt.com rapporte .

Le boîtier de l'Amazfit Cheetah 2 Pro est fabriqué en alliage de titane de grade 5 et en polymère haute résistance. Cela garantit que la montre est à la fois légère et extrêmement robuste. Le poids total de l'appareil n'est que de 46 grammes, ce qui n'entraîne aucun inconfort pour les athlètes courant sur des distances de marathon.

Caractéristiques techniques et qualité de l'écran

La montre est équipée d'un écran AMOLED de 1,32 pouce avec une résolution de 466 × 466 pixels. Le point le plus important est que la luminosité maximale de l'écran atteint 3000 nits. Un tel indicateur permet de lire facilement les informations sur l'écran, même lors des journées les plus ensoleillées. La surface de l'écran est protégée par un verre saphir résistant aux rayures.

L'appareil propose un système d'analyse complet pour les sportifs. Il dispose de plus de 170 modes sportifs, surveillant non seulement la course, mais aussi les exercices de force et les processus de récupération de l'organisme. Grâce aux capteurs intégrés, la fréquence cardiaque et le taux d'oxygène dans le sang (SpO2) sont surveillés en permanence.

Autonomie et prix

La capacité de la batterie est de 540 mAh, garantissant un fonctionnement selon les modes suivants :

  • Utilisation normale — jusqu'à 20 jours ;
  • Utilisation active — jusqu'à 7 jours ;
  • GPS continu — jusqu'à 29 heures.
De plus, la montre bénéficie d'une étanchéité 5 ATM, permettant une utilisation sécurisée sous la pluie ou lors de séances de natation. Grâce au haut-parleur et au microphone intégrés, les utilisateurs peuvent également répondre aux appels.

Actuellement, l'Amazfit Cheetah 2 Pro est vendue sur le marché russe pour environ 38 000 roubles (environ 400 dollars US). Ce modèle devrait apparaître prochainement dans les grandes enseignes de vente au détail et sur les places de marché en ligne en Ouzbékistan, ce qui sera une excellente nouvelle pour les passionnés de sport locaux.

AmazfitSmartwatchTechnologieGadgetCheetah 2 Pro
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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