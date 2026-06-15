SpaceX, qui a révolutionné le domaine des technologies spatiales, a enfin fait son entrée en bourse, ouvrant une nouvelle page de l'histoire économique mondiale avec son introduction en bourse (IPO). L'entreprise a levé un total de 75 milliards de dollars en mettant en vente 555,6 millions d'actions à 135 dollars l'unité. Ce chiffre a fait de l'IPO de SpaceX le plus grand placement public de l'histoire, et le fondateur de l'entreprise, Elon Musk, a officiellement acquis le statut de premier trillionnaire au monde. C'est ce qu'indique Techcrunch.com rapporte .

Selon TechCrunch, les actions de la société ont affiché une forte hausse dès le début des cotations à la bourse Nasdaq. Alors que les échanges ont débuté à 150 dollars le 12 juin, la valeur des actions a grimpé jusqu'à 30 % à la mi-journée. À la clôture, les titres de SpaceX se sont stabilisés à 160,95 dollars, enregistrant une hausse de 19 % en une seule journée. Un tel intérêt des investisseurs est expliqué par le succès du réseau de satellites Starlink et des projets de fusées réutilisables.

Euphorie du marché et résultats financiers

La demande pour les actions SpaceX a été si forte que la plateforme de trading Robinhood a annoncé avoir enregistré un trafic record dans son histoire. Les analystes financiers ont souligné que non seulement Elon Musk, mais aussi les grandes banques d'investissement ont largement profité de ce processus. En particulier, des banques comme Goldman Sachs et Morgan Stanley ont perçu environ 500 millions de dollars de commissions pour avoir facilité cet accord.

Il a également été révélé qu'une option de « surallocation » (green shoe option) a été utilisée lors des transactions. Selon cet accord, si la demande est extrêmement élevée, les garants ont le droit de vendre jusqu'à 15 % d'actions de plus que prévu. Elon Musk a exprimé sa gratitude envers les employés de SpaceX sur X (anciennement Twitter), les félicitant pour leur travail vers la conquête de l'espace.

Possibilité de fusion avec Tesla

L'une des nouvelles les plus sensationnelles après l'IPO est venue de la directrice des opérations (COO) de SpaceX, Gwynne Shotwell. Dans une interview accordée à CNBC, elle a évoqué la possibilité d'une future fusion entre SpaceX et Tesla. Selon Shotwell, la fusion de ces deux géants pourrait grandement simplifier les processus de gestion pour Elon Musk. Cependant, il ne s'agit pas encore d'un plan officiel, mais d'une hypothèse à long terme.

Cet IPO revêt également une importance majeure pour les passionnés de technologie et les investisseurs ouzbeks. Le fait que SpaceX devienne une société publique garantit la transparence de ses rapports financiers. Cela pourrait favoriser l'expansion du projet Starlink en Asie centrale, notamment en Ouzbékistan, et influencer positivement la politique tarifaire des services d'internet spatial à l'avenir.

Actuellement, les actions de SpaceX continuent de croître et les analystes de marché prédisent que la capitalisation de l'entreprise atteindra des sommets encore plus élevés dans les années à venir. L'entreprise a réussi à créer une base financière colossale non seulement pour les vols commerciaux, mais aussi pour des objectifs grandioses tels que la colonisation de Mars.